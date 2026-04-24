Riestra cortó la racha de Independiente

Deportivo Riestra cortó su racha sin triunfos en el Torneo Apertura al imponerse por 2 a 0 ante Independiente, en la tarde noche del viernes.

El equipo dirigido por Guillermo Duró consiguió su primera victoria tras 15 fechas, con goles de Mariano Bracamonte y Pedro Ramírez.

El conjunto local mostró una mejor postura desde el inicio y avisó con una volea de Antony Alonso que exigió a Rodrigo Rey.

A los 14 minutos, un error defensivo del Rojo abrió el marcador: Ignacio Arce envió un pelotazo largo, Sebastián Valdez y Kevin Lomónaco se descoordinaron y la pelota quedó en poder de Alonso.

Aunque el uruguayo no definió con precisión, Bracamonte aprovechó el rebote para marcar el 1 a 0.

Independiente tuvo pocas respuestas en la primera mitad. La más clara llegó tras un error de Arce, que luego se recuperó ante Matías Abaldo, mientras que Facundo Miño evitó una situación más comprometida.

En el complemento, el equipo de Avellaneda generó situaciones aisladas. Felipe Tempone y Lautaro Millán no lograron capitalizar una jugada en el área, y luego Iván Marcone estrelló un remate en el palo antes de que Arce controlara. Riestra, en cambio, volvió a mostrarse efectivo.

A diez minutos del final, el local amplió la ventaja tras un córner ejecutado por Pablo Monje. Marcone desvió involuntariamente el balón, que quedó servido para Ramírez, quien definió de cabeza para sellar el 2 a 0.

Con una actuación discreta, Independiente dejó pasar la chance de asegurar su lugar en los playoffs y deberá buscar la clasificación en la próxima fecha ante San Lorenzo.

Riestra, por su parte, logró un triunfo necesario para cerrar una racha negativa y sumar confianza en el tramo final del campeonato.