Martes 16 de Septiembre de 2025

18°SAN LUIS - Martes 16 de Septiembre de 2025

Reemplaza a Julio Vaccari

"El Profesor" Quinteros, será el nuevo DT de Independiente

Tras una positiva primera reunión, ambas partes llegaron a un acuerdo de palabra y el ex entrenador de Vélez asumirá el cargo en el Rojo.

Por redacción
| Hace 1 hora

El entrenador argentino Gustavo Quinteros será el nuevo director técnico de Independiente luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo de palabra tanto en lo deportivo como en lo económico.

 

De no mediar inconvenientes, el ex DT de Vélez y con último paso por Gremio de Brasil firmará contrato con el “Rojo” hasta diciembre del 2026 luego de una positiva reunión virtual con la Comisión Directiva de la institución.

 

Si bien “El Profesor” se encuentra actualmente de vacaciones en Miami y no tenía previsto su regreso hasta el 23 de septiembre, el fuerte interés del conjunto de Avellaneda por hacerse con sus servicios cambió los planes del entrenador de 60 años.

 

Sin embargo, restaría confirmar cuando Quinteros retornará al país para asumir el cargo en los “Diablos Rojos” y comenzar a trabajar con sus nuevos dirigidos.

 

Por lo pronto, con vistas al clásico del próximo domingo ante San Lorenzo por la novena fecha del Torneo Clausura, torneo en el que Independiente todavía no consiguió sumar de a tres, el entrenamiento de este lunes estuvo a cargo del interino Carlos Matheu.

 

No obstante, el “Rojo” buscó cerrar a su nuevo director técnico lo antes posible, tras la renuncia de Julio Vaccari, debido a la necesidad de conseguir una victoria para pelear por un puesto en las copas internacionales del año próximo y todavía no se conoce con exactitud si debutará ante el Ciclón o si lo hará frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la décima jornada del campeonato local.

 

Durante su etapa en el “Fortín”, Quinteros consiguió levantar el título de la Liga Profesional en 2024 y llegar a la final de la Copa Argentina donde cayó ante Central Córdoba. En total registró 28 triunfos, 13 empates y 9 derrotas.

 

Fuente: NA

 

