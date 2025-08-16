Vélez derrotó a Independiente en un partido caliente y repleto de penales

El encuentro mantuvo expectantes a los hinchas, en medio de una noche donde los penales fueron protagonistas. Foto: NA.

Vélez superó 2-1 a Independiente en el José Amalfitani por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un partido cargado de polémicas, penales y expulsiones.



El “Fortín” logró imponerse gracias a su efectividad desde los doce pasos y a pesar de los intentos del “Rojo”, que continúa sin conocer la victoria en el campeonato.

Primer tiempo



En un primer tiempo con pocas emociones hasta la media hora, Vélez aprovechó un grave error de Independiente para irse en ventaja al descanso. El “Rojo”, que llegó golpeado por la eliminación en Copa Argentina y la derrota en la Sudamericana, mostró un once alternativo pero volvió a quedar condicionado rápidamente.



La acción clave llegó a los 31 minutos, cuando Kévin Lomónaco se equivocó en salida, trastabilló y terminó tocando la pelota con la mano dentro del área. El árbitro Leandro Rey Hilfer no dudó, sancionó penal y expulsó al defensor. Desde los doce pasos, Dilan Godoy definió con categoría para el 1-0 a favor del “Fortín”.



Ya con uno menos, Julio Vaccari tuvo que reacomodar a su equipo y mandó a la cancha a Franco Paredes en lugar de Diego Tarzia. A partir de allí, Vélez dominó con más claridad y estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate de Imanol Machuca que obligó a Rodrigo Rey a una gran intervención.



De esta manera, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se fueron al entretiempo con ventaja mínima pero merecida en el José Amalfitani, ante un Independiente que deberá redoblar esfuerzos para revertir el marcador con un hombre menos.

Segundo tiempo



A los 5 minutos, el mediocampista chileno de Independiente ejecutó un tiro libre cerca del área, pero Marchiori, controló sin problemas el remate que paso la barrera y llegó facilmente a las manos del arquero.



Momentos más tarde, el mediocampista central Iván Marcone se ganó la amonestación tras una dura infracción. Anteriormente en Vélez, habían sido amonestados Tobías Andrada y Tomás Galván. Sobre los 14 minutos, Igancio Pussetto fue amonestado en Independiente tras una dura barrida que se llevó pelota y jugador.



A los 25 minutos, tras un resbalón de Quirós, surgió la duda sobre si el defensor le cometió una falta Galdames; se revisó la jugada en el VAR. Luego de la revisión, Rey Hilfer decidió que había falta de Quirós en el área ante Galdames y fue sancionado el penal, más la amonestación para el jugador de Vélez.



Más adelante, a los 30 minutos, lo empató Independiente. Felipe Loyola desde el punto de penal, puso el 1-1.



En los 36 minutos, el defensor De Irastorza agarró a Braian Romero en el área luego de un córner y Rey Hilfer no dudó en declarar penal. Desde el VAR reafrimaron la decisión del árbitro del partido.



A los 38 minutos, nuevamente de penal, pero esta vez Braian Romero, adelantó a Vélez y se puso 2-1 ante Independiente.

NA.

