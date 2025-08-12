Vélez logró un esperanzador empate en Brasil

Vélez igualó por 0 a 0 con Fortaleza en el estadio “Arena Castelão” por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y deberá definir el pase a la próxima ronda dentro de una semana en Liniers.

Por su parte, por la Copa Sudamericana, Huracán cayó 1 a 0 ante Once Caldas.

Un empate alentador

Los velezanos, dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, no estuvieron finos en el juego, ya que tuvo pocas ideas y nulas ocasiones de gol, pero sacó un empate positivo para encarar la vuelta como local el próximo martes 19 de agosto en Argentina.

Vélez inició mejor en la primera etapa, con bastante juego en campo del conjunto brasilero pero muy discreto a la hora de romper el fondo y generar peligro, aunque si tuvo algunos intentos en los que intervino muy bien el arquero que habitualmente es suplente, Helton Leite, para los locales.

No obstante, el equipo argentino se fue quedando en los minutos siguientes y el mediocampo de Fortaleza ganó terreno y ganó la pelota para meterse más en zona de la visita y así desordenar a Vélez, pero los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto estuvieron bien en defensa y frenaron cada intento.

Para el complemento, Fortaleza fue amplio dominador pero una tonta expulsión de Matheus Rossetto, quien había ingresado durante el segundo tiempo, debido a las constantes infracciones y dejó al elenco brasilero con diez futbolistas en los últimos minutos del partido.

Fortaleza no perdió en los cuatro partidos que disputó como local ante rivales argentinos en series eliminatorias de torneos CONMEBOL, con dos victorias (ambas por Sudamericana) y dos empates (Libertadores).

Además, esta fue la primera vez que uno de estos duelos finalizó sin goles, ya que en ninguno de los anteriores hubo una valla invicta para cualquiera de los dos lados.

Derrota en Colombia

“El Globito” de Parque Patricios cayó por 1 a 0 con Once Caldas de Colombia al término del partido que disputaron en el estadio Palogrande, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El autor del único gol de la tarde-noche colombiana fue el delantero Dayro Moreno, que convirtió de penal a los 11 minutos del complemento.

Con la derrota, el “Globo” deberá remontar en el partido de vuelta, a disputarse el próximo martes 19 de agosto a las 19:00 horas, en el que recibirá al elenco colombiano en el estadio Tomás Adolfo Ducó.