Messi: “El último en Kansas City. ¡Gracias por todo!”

Lionel Messi publicó un mensaje en sus redes sociales antes de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, pero no hizo referencia directa al partido del miércoles, sino que eligió despedirse de Kansas City, la ciudad que fue la sede de la Selección argentina durante gran parte de la competencia.

“El último en Kansas City. ¡Gracias por todo!”, escribió el capitán argentino en una publicación de Instagram acompañada por imágenes del último entrenamiento del plantel en el Compass Minerals National Performance Center, el predio que utilizó la delegación durante su estadía.

El mensaje llegó en una jornada especial para la Selección, que después de la última práctica y del tradicional asado de despedida dejó definitivamente Kansas City para viajar rumbo a Atlanta, donde este miércoles enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final.

Kansas City fue mucho más que una sede de entrenamiento para el equipo de Lionel Scaloni: funcionó como el bunker de la "Albiceleste" desde antes del inicio del Mundial y como punto de regreso después de varios de los partidos de la primera parte del torneo.

Durante la fase de grupos, Argentina viajó a las distintas ciudades en las que debía jugar y luego volvió a Kansas para continuar con la preparación, una rutina que empezó a modificarse recién en la etapa eliminatoria.

Tras el cruce con Cabo Verde, el plantel permaneció en Miami y luego se trasladó a Atlanta para enfrentar a Egipto, aunque posteriormente regresó una vez más a Kansas antes del tramo decisivo de la Copa del Mundo.

En las imágenes que compartió Messi se lo vio en distintos momentos de la práctica, junto a varios de sus compañeros.

La publicación también funcionó como una señal de cierre de etapa: la Selección dejó atrás el lugar donde construyó buena parte de su camino mundialista y ya se enfoca de lleno en la semifinal ante Inglaterra.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio en Atlanta, en uno de los duelos más esperados del Mundial 2026, con el recuerdo histórico de 1986 nuevamente presente y con Messi ante la posibilidad de jugar una nueva final con la camiseta argentina.