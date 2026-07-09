Entre la apatía oficial y el esfuerzo privado: un 9 de Julio opaco en San Luis

Este 9 de Julio, un día clave para la historia y el sentir del país, pasó sin pena ni gloria por la capital puntana. Más allá del tradicional acto central con desfile que se desarrolló en Villa Mercedes, en la ciudad de San Luis la jornada careció por completo de mística patriótica. La actividad se limitó cuestiones institucionales de rigor, dejando un vacío evidente en las calles.



Ante la pasividad gubernamental, el contraste con el sector privado fue notorio. Comerciantes, gastronómicos y emprendedores locales hicieron un esfuerzo mucho mayor que las propias autoridades, impulsando propuestas y opciones especiales por la fecha patria en un intento por amortiguar y revertir la fuerte caída del consumo que golpea a la región.



Lejos quedaron aquellas celebraciones donde las familias se congregaban a compartir música, danza, gastronomía y un momento de comunión nacional. Si bien el contexto de crisis económica es innegable, la organización previa de un encuentro mínimo de celebración no requería de grandes complejidades y habría respondido a una necesidad de encuentro que hoy le hace falta a la sociedad.



Lo único anunciado en los últimos días fue la reconversión del Parque de las Naciones durante todo el mes como espacio de actividades deportivas, recreativas y culturales bajo la premisa de celebrar la fecha, pero la propuesta no pasó de eso.



El desinterés también se vio reflejado en el plano digital. Las redes sociales oficiales apenas mostraron un mensaje sumamente liviano para rememorar la declaración de la Independencia, acompañado por una imagen editada con visible desgano. Para colmo de males, lo poco que se dispuso para la jornada adoleció de una difusión pertinente, profundizando la sensación de una fecha patria olvidada por la gestión local.

