El Caburé: otro capítulo oscuro del escándalo

El juez de Garantías N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, Santiago Ortiz, con una polémica resolución que adoptó este miércoles, le dibujó una amplia sonrisa al gobierno provincial que tiene a varios de sus ministros implicados en el culebrón de alcance nacional conocido como “El Caburé” y que investiga la ‘desaparición’ de una cosecha de 2 mil hectáreas de maíz valuada en 2 millones de dólares.

Lisa y llanamente, Ortiz decidió no acompañar lo dispuesto semanas atrás por su colega de San Luis, la jueza civil Cinthia Fernández Paz, quien con dureza cuestionó la forma en que la administración del gobernador Claudio Poggi le expropió el establecimiento a los productores Enrique Vaira y Alejandro Marcelo Ingaramo y ordenó su devolución.

Ortiz, sin atender ninguno de los fundamentos de la jueza, decidió mantener vigente la medida cautelar que restituyó de manera provisoria al Estado provincial el campo El Caburé situado sobre la Ruta Provincial Nº 27, en el departamento Dupuy.

Pero no solo eso, también rechazó el pedido de sobreseimiento por el presunto delito de usurpación que planteó la defensa del productor Alejandro Marcelo Ingaramo y del abogado Alejandro René Viano, que fundó su pedido en lo que dispuso Fermández Paz porque modificaba la situación jurídica del inmueble y solicitó que se devolviera la posesión del campo.

Sin embargo, tanto la Fiscalía, a cargo de Leandro Estrada, como la Fiscalía de Estado sostuvieron que el proceso penal es independiente del expediente civil y que la sentencia de Fernández Paz aún no se encuentra firme.

En su pronunciamiento, Santiago Ortiz avaló esa postura y mantuvo la restitución provisoria del establecimiento al gobierno provincial, al considerar que la investigación penal continúa y que todavía deben reunirse elementos para determinar la eventual responsabilidad de los imputados.

Desde la misma justicia aclararon con inmediatez que esta resolución corresponde únicamente a la causa por usurpación y no debe confundirse con la investigación vinculada a la cosecha de maíz, ya que ambos expedientes tramitan de manera independiente.

Tras este revés para la defensa de Viano e Ingaramo, la causa por usurpación va camino a juicio oral, debido a que se solicitó el siguiente paso que es la audiencia de control de acusación. Por lo pronto, Viano adelantó que apelará ante un Tribunal de Impugnaciones.

La investigación penal por la desaparición de la millonaria cosecha de maíz, tiene como imputado al exsecretario de la transparencia del gobernador Poggi, Ricardo André Bazla.

En las evidencias presentadas, están implicados el ministro de Desarrollo Productivo Federico Trombotto (ahora beneficiado para manejar la caja de los consorcios de los caminos productivos), el ministro de Gobierno Gonzalo Amondaraín y el asesor Diego Amondarain. Además, el ex fiscal de Estado Víctor Manuel Endeiza, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia y el productor Francisco “Pancho” Anselmi, entre otros.

El otro imputado, es el ex director de la Legalidad, Darío Oviedo Helfenberger.