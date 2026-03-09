Un herido por el derrumbe de una obra en proceso de demolición

Un obrero de 41 años resultó herido por el derrumbe de una obra que se encontraba en proceso de demolición en el barrio porteño de Belgrano.



Fuentes policiales informaron que el siniestro se registró en las avenidas Libertador y Juramento, donde se produjo la caída de mampostería.



Un andamio se precipitó sobre los albañiles que realizaban la demolición de unas vigas de tres metros de altura, motivo por el que Bomberos de la Ciudad concurrieron de emergencia al lugar.



En este contexto, uno de los operarios sufrió politraumatismos y fue derivado en una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano.

Agencia Noticias Argentinas.

