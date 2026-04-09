A Rosario Central le faltó efectividad en Ecuador

Rosario Central empató con Independiente del Valle de Ecuador en un partido en el que fue de menor a mayor y tuvo gran cantidad de ocasiones aunque le faltó efectividad, que disputaron esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por la primera fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

En un partido sin goles, la llegada más clara del local fue por parte del mediocampista Jaminton Campaz, a los 26 minutos del segundo tiempo, con un disparo con la cara externa del pie zurdo que se fue a escasos centímetros del segundo palo.

Con la igualdad, el “Canalla” es tercero mientras que el elenco ecuatoriano se ubica segundo en la zona H, ambos con una unidad.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón visitará a Libertad de Paraguay, el miércoles 15 de abril a las 19:00 (horario argentino), mientras que el elenco ecuatoriano recibirá a la Universidad Central de Venezuela, el mismo día a partir de las 23:00.