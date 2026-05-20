El ingenio popular y la humorada sobre el "locro de la unidad"

No pocos cibernautas recomiendan a Neme que le pida un poco de maíz a Bazla.

La convocatoria para un "locro por la unidad del peronismo" el próximo 24 de mayo en Toro Negro, organizado por el dirigente Amado Neme bajo la consigna "la unidad no se proclama, se construye", no tardó en despertar la picardía y el ingenio de la gente.



El principal detonante fue el llamativo valor de la tarjeta: 15 mil pesos la porción, un precio que muchos consideraron excesivo en comparación con los 10 mil pesos que se piden por encargue en otros puntos de la provincia.



La peculiaridad de tener que transferir a un alias para asegurar el derecho a participar —con una recaudación estimada que ya roza los 2,4 millones de pesos gracias a los 160 convocados— disparó de inmediato una ola de humoradas y memes en las redes sociales.



La crítica más ácida y viralizada apuntó directamente a los organizadores, señalando con ironía que "los muchachos" se perdieron una oportunidad de ahorro imperdible. El ingenio popular sugirió que, para abaratar costos, bien podrían haberle pedido el maíz para el locro y la humita a Ricardo André Bazla. Total, tiene de sobra.



Se trata del exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, quien actualmente se encuentra investigado por el robo de una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares; un cargamento que estaba bajo su custodia tras la polémica expropiación del campo El Caburé.

Al mismo tiempo, otros lo consideran innecesario, porque las casi 2 mil hectáreas de maíz que se robaron, quedan grandes para la escasa convocatoria registrada hasta el momento al banquete de Neme. Puntos de vista.

