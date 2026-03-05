"Gracias por el privilegio de ser tu mamá": el adiós de Verónica Sosa a su hijo Catriel

La comunidad de Villa Mercedes atraviesa una profunda tristeza por el fallecimiento de Catriel Torres Sosa, un niño de 5 años que murió la madrugada del martes 3 de marzo tras una valiente lucha contra el cáncer. El pequeño luchaba contra un tumor cerebral que le fue detectado en agosto de 2025 a raíz de un golpe accidental, situación por la cual había sido operado y tratado en un hospital de la provincia de Córdoba.



Su madre, Verónica Sosa, utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y describir el estado crítico en el que se encontraba su hijo antes de su partida. En las horas previas al deceso, la mujer había mencionado que Catriel se encontraba en estado vegetativo y que atravesaban momentos decisivos.



Tras confirmarse el fallecimiento, agradeció públicamente las cadenas de oración y los constantes gestos solidarios de los vecinos que acompañaron a la familia durante todo el proceso.



En una publicación cargada de sentimiento, Verónica expresó el amor inmenso por su pequeño y el profundo vacío que dejó su partida: “Amorcito, mi príncipe hermoso. Perdón si soy egoísta, pero me duele tanto papito, tanto amor. Doy gracias y me da tranquilidad que ya no sufrís, cielito, que estás en paz. Gracias por darme el privilegio de ser tu mamá. Gracias por ser un niño tan dulce, respetuoso y amoroso. Sos tan grande amorcito que mucha gente te amó sin conocerte. Gracias por esperarme y no irte sin un abrazo de mami. Perdón cielito, mamá y papá hicieron todo lo posible”.



La despedida incluyó un agradecimiento especial al pequeño por esperar un último abrazo de su madre antes de partir. Verónica relató que buscaron que el último adiós fuera un momento especial, rodeándolo de sus juguetes, globos y golosinas preferidas.



Finalmente, la madre pidió fuerzas para afrontar la ausencia en un hogar que siente vacío y expresó su esperanza de volver a encontrarse con él en otra vida, asegurando que su hijo irradiaba una luz que ahora brillará con más fuerza.