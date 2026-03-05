Privan de la responsabilidad parental a un condenado por abuso sexual contra su hija

El fallo constituye un avance en materia de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Foto:archivo.

En el marco de un juicio oral por abuso sexual, la Justicia puntana dictó una sentencia que fue calificada como “histórica” por la Defensoría de Niñez y Adolescencia. El tribunal dispuso la privación de la responsabilidad parental de un hombre condenado a 20 años de prisión efectiva por delitos cometidos contra su hija biológica y otra adolescente que fue criada como hija, quien además quedó embarazada como consecuencia de los abusos.



El fallo constituye un avance en materia de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, al garantizar que la respuesta judicial no se limite únicamente a la sanción penal, sino que también contemple medidas destinadas a resguardar a las víctimas.



La resolución marca un antecedente relevante porque la privación de la responsabilidad parental fue resuelta dentro del mismo juicio penal, sin necesidad de iniciar un proceso civil independiente, como suele ocurrir en este tipo de casos.



El Defensor Oficial de Niñez, Nahuel Lede Zajic, explicó que la resolución implica que el condenado pierde todos los derechos que tenía como padre respecto de su hija biológica.



Según detalló el funcionario, el hombre ya no podrá tomar decisiones sobre la vida de la niña ni ejercer ningún derecho derivado del vínculo paterno. Además, si bien se mantiene vigente su obligación alimentaria, el condenado no podrá exigir en el futuro cuidados o asistencia por parte de su hija.



La decisión tiene consecuencias concretas que simplifican la vida cotidiana de la menor. A partir de ahora, para trámites como un viaje al exterior, ya no se requerirá la autorización del padre detenido, sino únicamente la de su madre, quien quedó a cargo de la responsabilidad parental.



Durante el debate oral se acreditaron los hechos contra ambas víctimas y se admitió el planteo de la Defensoría para dictar esta medida de protección de forma directa.