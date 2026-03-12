El 25 de marzo indagarán a Bazla, secretario de Ética Pública del gobierno de San Luis

El juez de Garantía N° 1 de Villa Mercedes, Alfredo Cuello, le dio curso al pedido de declaración indagatoria y formulación de cargos que hizo el fiscal Leandro Estrada contra el integrante del gabinete del gobernador Claudio Poggi. Lo acusan del delito de “Defraudación contra la Administración Provincial”. Es por el caso de una millonaria cosecha de maíz que “desapareció” del establecimiento “El Caburé”.

Bazla tuvo un rol fundamental en la expropiación de dicho campo, en marzo del 2024. Después fue denunciado, junto a otros funcionarios y un productor, por el misterioso destino de la carga valuada en 2 millones de dólares.

En este culebrón están involucrados otros integrantes del gobierno y del Poder Judicial. Uno de ellos es el exfiscal de Estado Víctor Endeiza, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia.

Allegados a los impulsores de la investigación judicial sostienen que quien también debe estar “bajo la lupa de la justicia” es el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, porque esta área tuvo mucho que ver en distintas situaciones que derivaron en la expropiación de “El Caburé”, ubicado en el Departamento Dupuy. De igual modo, en el manejo de la cosecha que misteriosamente desapareció.

La carátula de la causa es “Av. Hurto Calificado”, Abuso de Autoridad y Peculado”.