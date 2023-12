El Municipio consiguió los votos para la emergencia económica

El Concejo Deliberante de Villa Mercedes declaró ayer la emergencia económica, financiera, administrativa, tributaria y climática en el ámbito municipal por un plazo de doce meses. La medida fue tomada de una manera sorpresiva y sin la difusión habitual en una sesión extraordinaria que fue solicitada por el intendente Maximiliano Frontera, ya que el cuerpo se encuentra de receso.

"Se llevó a cabo de forma secreta, es decir que no es de público conocimiento todo lo que implica esta ordenanza", denunció la edil peronista Virginia Lucero, quien también remarcó que no se realizó la trasmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube, como suele hacerse cada vez que hay actividad en el recinto.

La concejala manifestó que ella y sus pares Marianela Oviedo y Roberto Mones Ruiz fueron los únicos que no asistieron a la sesión, mientras que todos los demás avalaron con su voto la declaración de la emergencia, tanto los que integran el bloque oficialista afín a Maximiliano Frontera como los que responden a Claudio Po-ggi. (Ver "Nueva conformación"). "Esto viene asociado al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Nación y a los lineamientos del gobierno provincial", advirtió.

El proyecto argumenta que las medidas tomadas en el megadecreto de Javier Milei "impactan económicamente en forma directa en la Comuna, agudizando como primer efecto el proceso inflacionario, con la constante modificación y aumento de los precios de todos los productos y servicios", y prevé una "crisis sin precedentes" que afectará a las arcas municipales, sus recursos para garantizar las prestaciones básicas para los ciudadanos y la realización de obras necesarias en la ciudad, entre varios aspectos más.

Nueva conformación: Desde la asunción de los nuevos ediles, empieza a reconfigurarse otro escenario político en el Concejo mercedino, con alianzas que por ahora muestran a la vieja oposición del lado del oficialismo.

Por eso, la ordenanza aprobada le otorga al Departamento Ejecutivo Municipal la facultad para disponer del Presupuesto sin pedir aval del cuerpo legislativo ante diferentes situaciones, como la asistencia a vecinos o la reconstrucción de infraestructura tras los temporales que sufrió Villa Mercedes en el último año y que pueden repetirse durante este verano. También posibilita la suspensión de contratos con proveedores que estén en vigencia y, al mismo tiempo, a realizar contrataciones directas para la compra de bienes y servicios.

Uno de los puntos más graves es el que establece que la Intendencia puede dar de baja a uno de sus grandes beneficios sociales, que es el boleto gratuito en el transporte público. Ante la quita de subsidios nacionales que permitían cubrir los costos, la política podría dejar de estar vigente y miles de personas tendrían que abonar el servicio cada vez que suben al colectivo.

"Este decreto prácticamente libera el Presupuesto para que el Ejecutivo haga lo que quiera", alertó Lucero.

A lo único que se opuso el bloque poggista, que fue argumentado por Gabriela López, fue a un artículo que decía que la emergencia podía ser prorrogada por más tiempo sin necesidad de pasar por el recinto nuevamente. Con la modificación, el plazo quedó establecido con un límite de un año y deberá ser sometido a votación otra vez si se desea extenderlo.

Lucero planteó que otra de las irregularidades de la medida fue que la sesión extraordinaria fue convocada con una anticipación de veinticuatro horas, cuando debe ser pedida al menos cuarenta y ocho horas antes. "Por eso, tampoco hubo tiempo para hacer un análisis profundo de todos los puntos. Además, aún no se ha enviado el balance del último trimestre del Ejecutivo, por lo que no sabemos si está en déficit o no", remarcó.

Finalmente, sostuvo que todo el proyecto se sustenta en las condiciones que impondrá el DNU promulgado por el Presidente, cuando todavía no fue aprobado por la Comisión Bicameral de la Legislatura. "Desde nuestro espacio político consideramos que esta medida del Municipio vulnera los derechos de los ciudadanos de Villa Mercedes, entre ellos el boleto estudiantil gratuito. Consideramos que esta gestión, que ya viene desde hace cuatro años, no tiene la necesidad de decretarlo, ya que desde Provincia siempre recibió la coparticipación correspondiente y en cada inclemencia climática también recibió asistencia y se trabajó en conjunto para asistir a los damnificados", agregó la edil.

