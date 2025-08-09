  • Nuestras redes
SAN LUIS - Sabado 09 de Agosto de 2025

Clausura 2025

Clausura 2025

Victorias de Huracán y Lanús

“El Globito” venció Tigre por 1 a 0 e igual resultado se dio en el triunfo del “Granate” sobre Talleres. Empataron Newell’s y Central Córdoba.

Por redacción
| Hace 1 hora

Huracán derrotó 1-0 a Tigre en el encuentro por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. 

 

Tras este contundente triunfo, el “Globo” se quedó con el cuarto lugar del Grupo A, con 6 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central que posee la misma cantidad de puntos.

 

El gol del “Quemero” llegó de la mano del mediocampista Leonardo Gil. 

 

Lanús venció 1-0 a Talleres de Córdoba en condición de local y se quedó con el quinto puesto del Grupo B. 

 

El tanto del “Granate” fue concretado por una definición precisa del centro delantero Rodrigo Castillo.

 

Por otra parte, Newell's Old Boys igualó 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero y se quedó con el sexto lugar del Grupo A. 

 

 

Los partidos del sábado

 

San Martín de San Juan vs. Sarmiento (14.30)

 

Boca Jrs. vs. Racing (16:30)

 

Independiente vs. River Plate (18:30)

 

Belgrano vs. Banfield (20:45)

 

Atlético Tucumán vs. Rosario (20:45)

 

Domingo

 

Barracas vs. Aldosivi (15:00)

 

Instituto vs. Platense (17:00)

 

Argentinos vs. Unión (20:00)

 

 

Lunes

 

Defensa y Justicia vs. Riestra (19:00)

 

