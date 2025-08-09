Victorias de Huracán y Lanús

Huracán derrotó 1-0 a Tigre en el encuentro por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este contundente triunfo, el “Globo” se quedó con el cuarto lugar del Grupo A, con 6 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central que posee la misma cantidad de puntos.

El gol del “Quemero” llegó de la mano del mediocampista Leonardo Gil.

Lanús venció 1-0 a Talleres de Córdoba en condición de local y se quedó con el quinto puesto del Grupo B.

El tanto del “Granate” fue concretado por una definición precisa del centro delantero Rodrigo Castillo.

Por otra parte, Newell's Old Boys igualó 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero y se quedó con el sexto lugar del Grupo A.

Los partidos del sábado

San Martín de San Juan vs. Sarmiento (14.30)

Boca Jrs. vs. Racing (16:30)

Independiente vs. River Plate (18:30)

Belgrano vs. Banfield (20:45)

Atlético Tucumán vs. Rosario (20:45)

Domingo

Barracas vs. Aldosivi (15:00)

Instituto vs. Platense (17:00)

Argentinos vs. Unión (20:00)

Lunes

Defensa y Justicia vs. Riestra (19:00)