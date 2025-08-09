Victorias de Huracán y Lanús
“El Globito” venció Tigre por 1 a 0 e igual resultado se dio en el triunfo del “Granate” sobre Talleres. Empataron Newell’s y Central Córdoba.
Huracán derrotó 1-0 a Tigre en el encuentro por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
Tras este contundente triunfo, el “Globo” se quedó con el cuarto lugar del Grupo A, con 6 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central que posee la misma cantidad de puntos.
El gol del “Quemero” llegó de la mano del mediocampista Leonardo Gil.
Lanús venció 1-0 a Talleres de Córdoba en condición de local y se quedó con el quinto puesto del Grupo B.
El tanto del “Granate” fue concretado por una definición precisa del centro delantero Rodrigo Castillo.
Por otra parte, Newell's Old Boys igualó 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero y se quedó con el sexto lugar del Grupo A.
Los partidos del sábado
San Martín de San Juan vs. Sarmiento (14.30)
Boca Jrs. vs. Racing (16:30)
Independiente vs. River Plate (18:30)
Belgrano vs. Banfield (20:45)
Atlético Tucumán vs. Rosario (20:45)
Domingo
Barracas vs. Aldosivi (15:00)
Instituto vs. Platense (17:00)
Argentinos vs. Unión (20:00)
Lunes
Defensa y Justicia vs. Riestra (19:00)
Más Noticias