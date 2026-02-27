Marcelo Escudero toma el timón, interinamente, en River

River se despidió de su histórico director técnico Marcelo Gallardo este jueves, en un triunfo por 3-1 ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Luego de que Gallardo anunciara su renuncia este lunes por la noche, la dirigencia de River puso manos a la obra rápidamente para conseguir un reemplazo y ya hay un nombre que pica en punta. El elegido es Eduardo “Chacho” Coudet, quien en varias ocasiones confesó sus ganas de dirigir al “Millonario”.

Sin embargo, la llegada del “Chacho” aún no está confirmada y en el próximo partido del equipo de Núñez, que será el lunes 2 de marzo a las 21:30 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, se hará cargo del plantel un hombre que trabaja en el club.

Se trata de Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, quien estará al frente de su segundo interinato. El primero de ellos fue en agosto de 2024, cuando Martín Demichelis dejó el cargo. En aquella etapa dirigió solo un partido, contra Unión de Santa Fe, en un empate sin goles.

Cómo avanza la llegada de Coudet

Pese a que es el preferido de la dirigencia, Coudet dirige al Alavés, que marcha 14° en LaLiga de España, y durante una conferencia de prensa que dio este jueves juró por sus hijos que “nadie se puso en contacto”.__IP__

Solo resta esperar durante los próximos días para ver si finalmente se resuelve esta situación o si la dirigencia va por otro director técnico.

Fuente:NA