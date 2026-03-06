Anunciaron el “Día del Maestro Rural”, pero los docentes exponen un fuerte descontento

Durante una visita a la escuela de Las Aguadas, el gobernador Claudio Poggi anunció que presentará un proyecto de ley para institucionalizar cada 4 de noviembre como el Día del Maestro Rural Sanluiseño. Según el mandatario, la iniciativa —que será presentada al inicio del periodo de sesiones ordinarias— busca (al menos en la letra) reconocer la labor de quienes enseñan en el interior de la provincia, en lo que ha denominado el "Año de la Educación".



Sin embargo, detrás del anuncio protocolar y las fotos oficiales, la realidad de los maestros rurales puntanos dista mucho de ser festiva. El malestar docente se hizo sentir con fuerza, exponiendo una brecha alarmante entre el discurso gubernamental y las condiciones cotidianas de trabajo.



La principal queja radica en la infraestructura y el sostenimiento económico del traslado. Los docentes denuncian que deben transitar por caminos prácticamente intransitables y dañados, muchas veces quedando incomunicados en las zonas más alejadas.



A este escenario se suma una decisión que golpeó directamente al bolsillo de los profesionales: el recorte de un viático de 250 mil pesos que percibían docentes de circuitos como las Escuelas Generativas Rurales, un monto que resultaba vital para costear los viajes.



El rechazo en las redes: "Solo se acuerdan para la foto"



El anuncio no tardó en generar una ola de críticas en redes sociales, donde los usuarios volcaron su mirada de la realidad.



Romina expresó con dureza: "Es un orgullo ejercer, pero se acuerdan únicamente de nosotros para los actos y la foto. Mientras tanto, tenemos que subsistir con salarios miserables".



Roberto solicitó medidas concretas en lugar de efemérides: "Estaría bueno un viático y un bono para los docentes que viajan a otras localidades o escuelas rurales".



Sergio, por su parte, reclamó una agenda integral que incluya "estímulo a la innovación, mejores salarios y presupuesto público para la formación en servicio".



Gustavo lamentó la "hipocresía" de la disposición: "Estaría bueno que visiten las escuelas rurales, que sean parte de las necesidades. Después de eso, en vez de redactar declaraciones vacías, se pondrían a trabajar para generar condiciones dignas no solo de trabajo, sino de estudio para los alumnos. El reconocimiento tendría que estar en los hechos, no en las formas".



En definitiva, mientras el Ejecutivo provincial apuesta a la carga simbólica de un nuevo día festivo, los trabajadores de la educación rural aseguran sentirse ignorados y despreciados, enfrentando una sobrecarga de tareas y exigencias que, sin el respaldo presupuestario adecuado, vuelven insostenible la tarea pedagógica.