Domingo 10 de Agosto de 2025

Domingo 10 de Agosto de 2025

EN VIVO

Torneo Federal A

Juventud empató en Rawson

El “Auriazul” igualó 0-0 ante Atlético Germinal en una visita difícil y ya lleva 8 puntos. El equipo de Alexis Vázquez lleva tres partidos sin derrotas.

Por redacción
| Hace 4 horas

Juventud Unida Universitario rescató un empate en su visita a Atlético Germinal, en el Fortín de Rawson, por la cuarta fecha de la Reválida del Torneo Federal A. En un partido cerrado y de trámite friccionado, el equipo dirigido por Alexis Vázquez mostró orden defensivo y actitud para sostener el 0 a 0 en una cancha siempre complicada.

 

El “Auriazul” venía de dos victorias consecutivas y necesitaba sumar para mantener su liderazgo en la Zona A. Con este resultado alcanzó los 8 puntos. El empate tuvo un valor extra considerando que Germinal, empujado por su gente, intentó desnivelar en todo momento, pero se topó con una defensa firme y un arquero seguro.

 

La paridad deja a Juventud segundo en la tabla y con chances de avanzar a la tercera fase. En la próxima fecha, recibirá a un rival directo en la pelea por la clasificación, con la misión de reafirmar su condición

 

