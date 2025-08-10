Juventud empató en Rawson

Juventud Unida Universitario rescató un empate en su visita a Atlético Germinal, en el Fortín de Rawson, por la cuarta fecha de la Reválida del Torneo Federal A. En un partido cerrado y de trámite friccionado, el equipo dirigido por Alexis Vázquez mostró orden defensivo y actitud para sostener el 0 a 0 en una cancha siempre complicada.

El “Auriazul” venía de dos victorias consecutivas y necesitaba sumar para mantener su liderazgo en la Zona A. Con este resultado alcanzó los 8 puntos. El empate tuvo un valor extra considerando que Germinal, empujado por su gente, intentó desnivelar en todo momento, pero se topó con una defensa firme y un arquero seguro.

La paridad deja a Juventud segundo en la tabla y con chances de avanzar a la tercera fase. En la próxima fecha, recibirá a un rival directo en la pelea por la clasificación, con la misión de reafirmar su condición