Armani cerró su arco y mantuvo el cero en un partido difícil para River

Una gran tarea de Franco Armani y alguna decisiones polémicas del árbitro Mariano Artaza fueron las razones del 0 a 0 con el Independiente y River terminaron su partido por el Torneo Clausura del fútbol argentino.

Las incidencias más relevantes del encuentro fueron las jugadas polémicas que terminaron con cobros de posición de adelanto y goles anulados, en dos casos para Independiente y en uno para River. Además, el juez decidió que una jugada dudosa en el área de River fuera a favor del visitante.

Y cuando todo era legal, apareció en tres ocasiones la presencia monumental de Armani, quien tuvo tapadas fenomenales para mantener su arco en cero.

El empate le permite a River mantenerse al tope de la tabla de posiciones de su grupo en compañía de San Lorenzo, ambos con 8 puntos, producto de dos triunfos y dos empates.

En tanto que Independiente sigue en el fondo de la tabla, con dos puntos.