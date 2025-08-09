  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Sabado 09 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Sabado 09 de Agosto de 2025

EN VIVO

Empate en Avellaneda

Armani cerró su arco y mantuvo el cero en un partido difícil para River

El equipo de Marcelo Gallardo mostró poco poderío ofensivo e igualó con Independiente, que fue más pese a su pobre campaña. El Millonario sigue puntero en su zona. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Una gran tarea de Franco Armani y alguna decisiones polémicas del árbitro Mariano Artaza fueron las razones del 0 a 0 con el Independiente y River terminaron su partido por el Torneo Clausura del fútbol argentino.

 

 

Las incidencias más relevantes del encuentro fueron las jugadas polémicas que terminaron con cobros de posición de adelanto y goles anulados, en dos casos para Independiente y en uno para River. Además, el juez decidió que una jugada dudosa en el área de River fuera a favor del visitante.

 

 

Y cuando todo era legal, apareció en tres ocasiones la presencia monumental de Armani, quien tuvo tapadas fenomenales para mantener su arco en cero.

 

 

El empate le permite a River mantenerse al tope de la tabla de posiciones de su grupo en compañía de San Lorenzo, ambos con 8 puntos, producto de dos triunfos y dos empates.

 

 

En tanto que Independiente sigue en el fondo de la tabla, con dos puntos.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo