Ladrones se llevaron una moto frente a una casa y el dueño pide ayuda para hallarla
En barrio AMEP, San Luis, delincuentes robaron una Zanella Shark 125cc que estaba frente a una vivienda. El dueño pide a vecinos que colaboren para encontrarla.
En la noche del jueves, la tranquilidad del barrio AMEP, en la ciudad de San Luis, se rompió cuando ladrones se llevaron una motocicleta que estaba estacionada frente a una vivienda. Según relató la víctima, el rodado había quedado apenas unos minutos afuera y en ese tiempo los delincuentes actuaron con rapidez.
Se trata de una Zanella Shark 125cc, color negro, que el propietario utiliza a diario para movilizarse. El damnificado pidió a la comunidad que, si alguien la ve, avise de inmediato a la Policía o se comunique con él, ya que teme que los responsables intenten desarmarla para venderla por partes.
Vecinos denunciaron que los robos en la zona se han vuelto frecuentes y que cada noche viven con el temor de escuchar ruidos o pasos sobre los techos.
Más Noticias