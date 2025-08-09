  • Nuestras redes
16°SAN LUIS - Sabado 09 de Agosto de 2025

16°SAN LUIS - Sabado 09 de Agosto de 2025

Robo en barrio AMEP

Ladrones se llevaron una moto frente a una casa y el dueño pide ayuda para hallarla

En barrio AMEP, San Luis, delincuentes robaron una Zanella Shark 125cc que estaba frente a una vivienda. El dueño pide a vecinos que colaboren para encontrarla. 

Por redacción
| Hace 1 hora

En la noche del jueves, la tranquilidad del barrio AMEP, en la ciudad de San Luis, se rompió cuando ladrones se llevaron una motocicleta que estaba estacionada frente a una vivienda. Según relató la víctima, el rodado había quedado apenas unos minutos afuera y en ese tiempo los delincuentes actuaron con rapidez.

 

Se trata de una Zanella Shark 125cc, color negro, que el propietario utiliza a diario para movilizarse. El damnificado pidió a la comunidad que, si alguien la ve, avise de inmediato a la Policía o se comunique con él, ya que teme que los responsables intenten desarmarla para venderla por partes.

 

Vecinos denunciaron que los robos en la zona se han vuelto frecuentes y que cada noche viven con el temor de escuchar ruidos o pasos sobre los techos.
 

 

