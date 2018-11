Ponce blindó la Comuna de San Luis; pero ATE igual reclamó

Todo empezó a los empujones, golpes y gas pimienta por parte de la Guardia Urbana de la Municipalidad de la ciudad de San Luis. Arremetió contra un pequeño grupo de gremialistas de ATE que el miércoles, en la sede comunal, reclamó por la reincorporación de dos empleadas del Estacionamiento Medido Municipal que habían sido apartadas de sus puestos de trabajo. Fue un escándalo violento. Que, como era de esperar tuvo y tendrá más repercusiones.

Después de los sopapos y los ojos irritados por el aerosol picante, el sindicato desarrolló este viernes otra jornada de protestas. Cumplió una olla popular frente a su sede de Bolívar y San Martín. Allí también armó una radio abierta en la que hablaron de lo ocurrido el miércoles pasado. Ambas actividades fueron realizadas con absoluta tranquilidad porque la dirigencia de ATE decidió dar un giro a su idea original: el almuerzo comunitario estaba previsto a pocos metros de la Municipalidad. Pero, con la guardia en alto, en un gesto hostil, el intendente Enrique Ponce ordenó montar una guardia a unos treinta empleados municipales -todos varones- en la vereda y frente al edificio de Belgrano y San Martín. A su vez, por las cuadras cercanas pulularon decenas de Policías de Tránsito y efectivos de la Guardia Urbana. Había un claro estado de alerta.

(En guardia. La vereda de la municipalidad, con custodia civil)

"La idea nuestra era manifestarnos en forma pacífica, en una olla popular, con nuestros compañeros. Un almuerzo de ese tipo por lo que significa, como medida de reclamo. Evidenciando que nuestras compañeras despedidas hoy no tienen para comer y una de ellas no tiene la obra social y la necesita. Del otro lado el clima es de mucha hostilidad y ganas de confrontar con nosotros. Pero ATE no caerá en eso. Vamos a replantearnos lo que pasó. Ellos van a apelar a la provocación, a los golpes, a la violencia. Nosotros seguiremos reclamando sin caer en el juego que quiere el intendente Ponce", afirmó el secretario general de ATE, Fernando Gatica.

"Acá no hay militantes rentados ni colectivos como dijo un funcionario municipal que hace el ridículo con esas declaraciones. Seguiremos adelante con la demanda judicial que presentaremos en Fiscalía. Estamos reuniendo pruebas, tenemos la constatación de las lesiones por parte del médico de la Policía. No dejaremos de lado nuestras denuncias. Alguien le tiene que poner freno al accionar represivo de la Municipalidad de San Luis", cerró.