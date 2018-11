Lionel Scaloni será el nuevo DT de la Selección Argentina

Más allá del deseo de los jugadores para que Lionel Scaloni continúe como entrenador de la Selección argentina, los dirigentes, encabezado por Claudio "Chiqui" Tapia, también están decididos en que siga siendo el DT de la "mayor" y oficializarán su designación en una reunión del Comité Directivo en los próximos días.

La idea de los dirigentes es que Scaloni continúe al frente de la Selección mayor, dado que dejó muy buena impresión en los seis partidos que dirigió post mundial de Rusia 2018, en los que ganó cinco partidos y perdió uno, ante Brasil, por la mínima diferencia en tiempo de descuento.

Sin embargo, el ex jugador de Newell s Old Boys también se haría, al menos de manera temporal, de la Selección Sub 20 que en enero y febrero próximos afrontará el Sudamericano de la categoría -a disputarse en Chile- y que clasificará a cuatro equipos para el mundial que se desarrollará en mayor en Polonia.

La idea es que, ante el poco tiempo para que otro entrenador dirija la Sub 20 (podría haber sido Pablo Aimar), Scaloni conduzca al equipo, dado que él también estaba a cargo de los juveniles e incluso se adjudicó el torneo de L Alcudia, en Valencia, en agosto pasado.

La Selección Sub 20 comenzará los trabajos para el Sudamericano el próximo 10 de diciembre en el predio "Julio Humberto Grondona" de Ezeiza.

Según confirmaron desde la AFA, la fecha estipulada para que Scaloni sea confirmado aún no es concreta, dado que la semana próxima el Comité Ejecutivo debe aprobar la Memoria y Balance de la gestión, y si hay tiempo se tratará el tema del entrenador de la Selección mayor, aunque sino, la decisión se correrá una semana.

