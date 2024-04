Como si esta fuera una guerra declarada contra el deporte de San Luis en general, sin distinción de disciplinas, ahora el Gobierno de San Luis quiere quedarse con el Autódromo Provincial "Rosendo Hernández", propiedad del Moto Club San Luis.

Para el porteño Gabriel Rivero, secretario de Deporte de San Luis, la ambición desmedida y la necesidad de acaparar cualquier generador de recursos no tiene límites. Este jueves mandó a empleados suyos y de Vialidad Provincial a cerrar el predio y no dejar entrar a nadie. La intención es clara: hacerse cargo del Autódromo y explotarlo comercialmente. Nada le importa el automovilismo, uno de los deportes más populares de San Luis.

José Lorenzino, presidente del Moto Club San Luis, manifestó su preocupación por el avasallamiento del Gobierno sobre la propiedad de la institución y el manejo del predio.

"Venimos peleando esto hace rato, todos los días nos enteramos de algo nuevo. Lamentablemente Gabriel Rivero no me responde el teléfono, queremos hablar para ver cómo viene la mano", comenzó el detalle Lorenzino, uno de los dirigentes más respetados del ambiente tuerca provincial, quien además añadió: "Hoy a la mañana (por ayer) no nos dejaron entrar a nuestro autódromo, ni para cortar el pasto y seguir manteniendo lo que es nuestro; hay órdenes de no dejar pasar a nadie".

"Este gobierno, por lo que se ve, se quiere quedar con todo. Esta vez los damnificados fuimos nosotros, ya que quiere algo que es propiedad del Moto Club. Nosotros seguimos pagando todos los impuestos. Esta gente se quiere quedar con nuestro autódromo y en el camino ya están arreglando cosas por afuera para dejarnos al margen", expresó ofuscado Lorenzino.

Aun con el malestar por no poder entrar a un lugar propio, sentenció: "No sé qué piensan, por qué actúan así. Hoy en día tenemos la capacidad de mantener el Autódromo y generar actividad de cualquier índole. Incluso quisimos hacer algo en conjunto y no tuvimos respuesta. Es más: el Moto Club ya realizó varios trabajos, el gobierno actual no hizo absolutamente nada de nada".

Para cerrar, el presidente dijo: "Me gustaría sentarme con alguien del Gobierno pero nadie atiende, Claudio Poggi tampoco nos dio la audiencia. Pedimos hace mucho tiempo una audiencia por escrito y cumpliendo todos los protocolos, y no nos quiere recibir. Se ve que no les interesa que nosotros estemos en el camino y no les interesa el deporte. Algo extraño, ya que él dijo en su campaña que iba a apoyar al deporte y los clubes que estaban en condiciones, y resulta que somos el único club del automovilismo que está y siempre estuvo en condiciones, y no tenemos apoyo de ningún tipo. Se le dio apoyo a clubes acéfalos, a federaciones acéfalas, y a nosotros nos dan la espalda. Están haciendo un desastre con el deporte".