Supermercados: tres meses de ventas en rojo por la recesión

En setiembre cayeron un 7,9% por la baja en el consumo. En los shoppings, la pérdida superó el 15%.

Las ventas a precios constantes en los supermercados cayeron durante setiembre 7,9% en términos interanuales, y en los grandes centros de compras un 15,1%, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Ambos indicadores, claves para medir la marcha del consumo, cumplieron tres meses consecutivos de descenso, en un escenario de recesión consolidada en el país.

En las recientes jornadas de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), el analista de mercado Guillermo Oliveto dijo que "la gente está con mucho disgusto, restricciones y adaptaciones" a la hora de hacer sus compras.

La consultora Kantar Worldpanel señaló que "este año estuvo muy lejos de lo esperado. Las empresas saben que deben reformular la propuesta de valor para reactivar la demanda, pero no encuentran claridad en el momento".

Las ventas medidas a precios constantes, es decir sin inflación, estuvieron en setiembre un 7,4% por debajo de las de agosto en los supermercados, y 15,5% en los grandes centros de compras.

Ahora, en la comparación a precios corrientes, la facturación en los supermercados y mayoristas alcanzó a 39.927 millones en los primeros nueve meses del año, con un aumento interanual del 30,8%, muy por debajo de la inflación del 40,5% medida por el propio Indec.

Sin embargo no en todas las provincias se mantuvo la media de aumento del 30,8% en la facturación. La Rioja mostró un aumento interanual de sólo el 18,3%, La Pampa 22%, Chaco y Santiago del Estero ambas con el 24%, entre otras provincias.

Las ventas en efectivo resultaron el 35,8% del total, mientras que con tarjeta de crédito alcanzaron el 35,3% y débito 25,5%, quedando el 3,3% para "otros medios de pago".

En los grandes centros de compra la facturación a precios corrientes ascendió a 5.749 millones de pesos, con un crecimiento interanual del 17,2%.

Los rubros con mayor incremento para el total del Gran Buenos Aires, fueron: Perfumería y farmacia, 40,1%; Otros, 36,8%; Juguetería, 32%; Librería y papelería, 31,4% y Ropa y accesorios deportivos, 29,3%.

En los shoppings, las ventas alcanzaron en el noveno mes del año los 5.749 millones pesos, mientras que en los supermercados llegaron a 24.307 millones.

Si se toman los primeros nueve meses del año, las ventas en shoppings llegaron a 36.449,5 millones, lo que todavía representa una suba acumulada del 3,1%, a pesar de la caída en los últimos tres meses.

En los supermercados, ascendieron a 239.156 millones, con una baja interanual del 0,2% con relación al mismo período del 2017.

Si bien las ventas en los supermercados por el canal on line subieron 58,7% en setiembre, por ahora sólo representan el 1,5% del total.