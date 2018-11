Creen que el misterioso objeto interestelar Oumuamua es una nave extraterrestre

No es lo que era. Astrónomos de Harvard consideraron que la Oumuamua que cruzó el Sistema Solar a 30.000.000 de kilómetros de la Tierra en octubre de 2017 no era ni un comenta no un asteroide: se trataría de una nave extraterrestre.

El objeto interestelar descubierto por Robert Werylk "puede ser una sonda enviada intencionalmente a la vecindad de la Tierra por una civilización alienígena", sostuvo la investigación de los especialistas que fue publicada el 12 de noviembre en The Astrophysical Journal Letters.

El trabajo de Avi Loeb, titular del Departamento de Astronomía de la institución, y Shmuel Bialy, investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, no afirma directamente que los extraterrestres enviaron la presunta nave.

"Pero luego de un análisis cuidadoso del modo en que el objeto interestelar aceleró mientras pasó el Sol a toda velocidad, dicen que Oumuamua podría ser una nave espacial movida por el espacio mediante la luz que cae en su superficie", señaló NBC.

"Si consideramos un origen artificial, una posibilidad es que Oumuamua sea una vela solar, que flota en el espacio interestelar como escombros de algún equipo tecnológico avanzado. De manera alternativa, un escenario más exótico es que Oumuamua sea una sonda totalmente operativa", citó Universe Today.

La gran velocidad y la trayectoria de este objeto rojizo indican, según los científicos, que no pertenece al Sistema Solar. Pero su forma chata y estirada, que se ha comparado con un cigarro, no se ajusta a cuerpos o fenómenos conocidos.