Reactivaron el círculo de ex legisladores de San Luis

Un poco de experiencia nunca viene mal. Eso es lo que pretende aportar la comisión normalizadora del Círculo de Legisladores Mandatos Cumplidos de San Luis, que fue designada por el ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz, con el fin de reactivar la asociación —con personería jurídica, pero sin actividad reciente— para aportar al trabajo de las nuevas generaciones. "Se había perdido la esencia y la organización de este círculo tan importante en otras provincias. Junto a la iniciativa de un grupo de ex legisladores, que tuvieron la buena voluntad de presentarse para ver qué podíamos hacer, —en esta ocasión— lo que hicimos fue disponer la normalización", explicó el ministro. "Tona" Salino, Alberto Leyes y Diego Barroso, todos legisladores con mandato cumplido, serán los encargados de reactivar el círculo.

El objetivo inmediato es actualizar el padrón de senadores, diputados y constituyentes de la provincia, y más adelante llamar a elecciones y conformar la comisión directiva. Asimismo, las funciones que tendrá que cumplir el círculo incluyen consolidar "un vínculo permanente" entre los que ejercen y ejercieron una función legislativa, "sin discriminaciones políticas" y con el resto de los círculos en el país; contribuir mediante conferencias, cursos y publicaciones a incrementar el prestigio de la institución parlamentaria y "velar por el decoro y la responsabilidad" de los miembros y los ex miembros del Poder Legislativo. "Hay una gran cantidad de legisladores con mandato cumplido con una enorme sapiencia que, si los pudiéramos incorporar activamente, sería importante para el futuro de la democracia de San Luis", agregó Mones Ruiz. En el encuentro también participaron senadores como Mabel Leyes, María Angélica Torrontegui y los diputados Luis "Lucho" Martínez y María Eva Morel.

La función que cumple el círculo es dar apoyo a los legisladores en actividad", dijo "Tona" Salino, la legisladora provincial y nacional con mandato cumplido.

"La experiencia recogida en otras provincias ha sido muy importante. A nivel nacional, existe una Secretaría de Acción Social que ayuda a tramitar la jubilación de los legisladores que terminan su mandato. También se dispone de un departamento turístico, que tiene convenio con algunas agencias y consiguen a menor precios algunos viajes. Hay una acción social importante entre los círculos de legisladores", apuntó Salino, quien en su amplía trayectoria se desempeñó tanto en el Congreso nacional como en el provincial.

Salino, a su vez, remarcó la misión que tendrán de guiar a los legisladores actuales. "La función que cumplen los círculos es de apoyo a aquellos legisladores que están en actividad. Hay asesoramiento legal; pero, muchas veces, se requiere no solo de la ley, sino de la experiencia vivida en el tratamiento de determinadas leyes. Aquí mismo, en San Luis, hay personas con un amplio conocimiento de las leyes. Cuando haya dudas, como ha pasado últimamente (Ver "Ser legislador es..."), el círculo de legisladores se podrá hacer cargo de traer a expertos en las temáticas correspondientes", expresó.

Por último, la legisladora destacó la revalorización de la tarea de aquellos que prestaron años de servicio al Poder Legislativo. "La posibilidad que tienen de un reconocimiento de su actividad dentro del Congreso, que fue muy importante en muchos casos, creo que les va a hacer bien a los actuales legisladores y a los que lo fuimos; ya que algunos que se sienten olvidados por la comunidad, por su partido, o porque no se les reconocen las tareas realizadas. La actividad que emprenderá el círculo consiste en elaborar un padrón de todos los legisladores con mandato cumplido", concluyó.



"Ser legislador es una gran distinción"

"Tona" Salino dio su punto de vista de los últimos hechos que ocurrieron, tanto en la Legislatura provincial, como en el Congreso nacional. Sobre la revocación de la licencia al ministro de Gobierno, fue tajante. "Es un hecho político. No hubo ningún motivo en la conducta del ministro que justificara el hecho. Hay acciones políticas que parece que se justifican políticamente. No me parece correcto", opinó. Además, se refirió a la doble revisión del proyecto de presupuesto provincial. "Todos los legisladores sabemos de la importancia que tiene para gobernar el presupuesto. Es una ley madre, a partir de ahí se van a desarrollar todas las acciones para el próximo año que va a llevar adelante la administración provincial. Generalmente, no hay antecedentes, por lo menos en la Legislatura de San Luis, donde se hayan puesto tantas trabas o problemas, porque siempre se trató de favorecer a la gobernabilidad", agregó.

Por último, reflexionó sobre el rol del legislador y se expresó sobre la decisión de los cuatro diputados nacionales de San Luis, elegidos por el Justicialismo, que dieron quórum para el tratamiento del presupuesto nacional 2019. "He sido diputada provincial, he sido senadora... es una distinción que se hace al partido al que uno pertenece, sobre todo en el caso en que haya una cuota de lealtad. Los legisladores de San Luis libremente resolvieron dar quórum y fueron estos los que posibilitaron la aprobación del presupuesto. Todos los legisladores son conscientes de la importancia del presupuesto. Nadie puede alegar su propia torpeza. Cuando uno llega electo es porque tiene las condiciones para serlo, tiene muchísimos beneficios, pero también muchísimas responsabilidades", sostuvo.