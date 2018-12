Estudiantes y Juventud en el Federal A de la AFA, operativo retorno

Estudiantes y Juventud ponen la cabeza en el 3 de enero, cuando comiencen los trabajos de pretemporada proyectando la Reválida del Federal A de AFA, que arranca el 3 de febrero.

Mientras, las dirigencias de ambas instituciones intentan zanjar las diferencias económicas con los planteles, de modo que los futbolistas sólo tengan la cabeza en lo futbolístico.

En el medio de la preparación, el "Verde" y el "Juve" tendrán dos clásicos de Copa Argentina. Con fechas establecidas para el 16 y 20 de enero, los partidos llegarán en un momento "inconveniente" para ambos, a catorce días del reinicio del Federal A.

"Es una locura cómo perjudican al interior, porque partidos de Copa Argentina no hay para los equipos de Buenos Aires en pretemporada, es solo para nosotros. Pero ya está, no estamos de acuerdo ni Juventud ni Estudiantes, incluso intentamos postergar las fechas y no pudimos. Habrá que jugarlos", sentenció Raúl Antuña, DT de Juventud, este viernes en el programa "Dame Pelota" de Radio Lafinur 90.9.

"No tienen sentido estos dos partidos, se dan en plena preparación, cuando el objetivo está puesto en otro lado. Lo único que puedo asegurar es que van a jugar Facundo Quiroga y Leandro Corulo", dijo Héctor Arzubialde, el DT de Estudiantes, con una sonrisa de fondo: los dos centrales están suspendidos para el reinicio del Federal A, y estarán disponibles para la Copa Argentina.

En relación al fixture de la Reválida del Federal A, Zona 3, el "auriazul" salió beneficiado en relación al "albiverde". Ambos comienzan de visitantes (Juventud ante Sportivo Belgrano de San Francisco y Estudiantes frente a Racing de Córdoba), pero el "Juve" queda libre en los únicos dos miércoles de fecha entresemana, que además son los anteriores a los clásicos (se jugarán el 13 de febrero y el 13 de marzo). Y para mal estudiantil, a la última fecha el "Verde" la mirará como equipo libre.

"Estamos contentos con el fixture, pero más allá de eso la cabeza está puesta en comenzar bien, sumar para pelear el primer puesto y avanzar a la siguiente ronda, sin desconocer que tenemos un puntaje bajo", reconoce Antuña: el "Juve" hoy estaría jugando un triangular (por puntaje general de los 20 equipos que entraron en Reválida) para no descender.

Antuña precisó: "Hay cuatro jugadores que pidieron no seguir, yo quiero tenerlos, pero decidirán con los dirigentes. Si se va alguno, vendrá otro en esa posición". Trascendió que entre los que no seguirían, por motivos personales, están los defensores Marcos Lamolla y Rafael Blasco.

Por su parte, en Aristóbulo del Valle y Estado de Israel, Arzubialde firmó una cláusula de rescisión de contrato si lo busca algún club de la B Nacional. Para tranquilidad del Barrio Norte, confirmó: "Ya estamos pensando y planificando la pretemporada. Arrancamos el 3 de enero y el 8 nos instalamos en el Campus de la ULP. La intención es que sigan todos los jugadores, y si es así no traer a nadie (se pueden sumar dos refuerzos), pero sé que los dirigentes tienen charlas pendientes con algunos jugadores", aseguró el DT.