Los favoritos de Google Play en 2018

El año también se mide en lanzamientos tecnológicos, nuevas aplicaciones o juegos favoritos. Google Play, la tienda de Google desde donde se descarga entretenimiento y herramientas para dispositivos como celulares o tabletas, armó un ranking con los mejores del 2018. La lista está basada en la utilidad, el diseño y el entretenimiento que ofrecen según los criterios de la empresa y no está relacionada directamente con las descargas que haya tenido.

Para la firma la mejor aplicación de este año es Drops: aprende 31 idiomas; en el rubro juegos, el favorito es Pubg Mobile; “Black panter” está ubicada en el número uno en el ranking de películas; y “12 rules for life” de Jordan B. Peterson, encabeza el Top 5 de audiolibros. En esta edición también votaron los usuarios, quienes eligieron como mejor App a YouTube, la conocida plataforma de videos; y a “Avengers: infinity war”, como mejor película.

Pantera Negra

Según la gigante compañía del buscador, la película favorita de la tienda fue Pantera negra, que relata la historia del joven T´Challa y los desafíos que enfrenta cuando debe asumir el trono que dejó su padre. El film es visualmente impactante y está protagonizado por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, entre otros. Le siguen en el ranking dos de superhéroes: “Vengadores: infinity war” y “Thor: Ragnarok”. Para completar la lista, la nueva versión de “Jumanji: bienvenidos a la jungla” donde cuatro adolescentes son absorbidos por un videojuego y en el último lugar está “Deadpool 2”, en la que Ryan Reynolds se pone en el traje de este curioso personaje.

“12 reglas para vivir”, de Jordan B. Peterson

Google sabe que los audiolibros son una forma de lectura cada vez más usada por los usuarios, por eso desarrolló este atractivo servicio para los dueños de dispositivos con Android. Esta aplicación permite consultar sobre los autores, fechas de publicaciones originales entre otras informaciones relacionadas con las diferentes obras. Dispone de libros en nueve idiomas y antes de comprarlos, se puede escuchar una parte del audio para saber si el narrador es de nuestro agrado. Ez“12 reglas para vivir” de Jordan B. Peterson, un psicólogo clínico y profesor de Psicología. A pesar de su título no es una obra de autoayuda, sino una profunda reflexión antropológica del quehacer cotidiano. El resto de los audibles son “Girl, Wash Your Face”, de la escritora Rachel Hollis; “Fear”, de Bob Woodward; “Becoming”, de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Y el último puesto lo ocupa el prolífico autor de novel a s de terror Stephen King, c o n “The outsider”.

Pubg Mobile

Para explicar de qué se trata el juego, en la tienda oficial de Google lo describen así: “Cien jugadores se lanzan en paracaídas hacia una isla remota de 8x8 kilómetros en un enfrentamiento en donde el ganador se lo lleva todo. Los jugadores tienen que localizar, recoger sus propias armas, vehículos y suministros y derrotar a cada jugador en un campo de batalla rico en gráficos y en tácticas”. Parece prometedor. Y es por eso que lo han elegido como el mejor juego de 2010, justamente por sus gráficos en HD, las armas realistas, los vehículos y el ambiente. Además, se puede jugar en equipo, con otros usuarios.

Otro juego que destacaron pero esta vez por su simplicidad y facilidad para utilizarlo son los Sims. Sí, el clásico juego de diseño de casas y barrios todavía sigue en auge y es justamente por ser de fácil acceso, intuitivo y apto para cualquiera.

Drops: aprende 31 idiomas

Google Play explica que la aplicación es la favorita justamente porque consideran que es la mejor en cuanto a diseño y utilidad. En su descripción aseguran que sólo utilizándola cinco minutos al día se puede aprender idiomas por medio de juegos. Prometen que son capaces de quitarle la “parte aburrida” al aprendizaje y trasmitir el vocabulario a través de ilustraciones minimalistas y juegos. Están disponibles los idiomas más “tradicionales” como el inglés, español, francés, y otros como el japonés, chino, coreano, árabe o hebreo. Como muchas otras aplicaciones, ofrece un programa gratuito y los estudiantes más aplicados pueden suscribirse a una versión paga. Como app más entretenida seleccionaron TikTok, con la cual se puede hacer videos, con filtros y máscaras divertidas. Mientras que la que figura como mejor “descubrimiento”, es decir, que fue lanzada recientemente pero que resultó tener muchos adeptos es Atlas de la anatomía humana: el cuerpo en 3D. Está dirigida a médicos, estudiantes y aficionados que buscan conocer más sobre anatomía.

Texto y fotos: Florencia Espinosa - Noelia Barroso