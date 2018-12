El Estudio Balletto cierra el año con los pies en el suelo

Es tiempo de evaluaciones y demostraciones en vivo, especialmente en las ramas culturales de las instituciones locales que despiden un ciclo lectivo como mejor lo saben hacer: sobre el escenario. El Estudio de Danza Balletto cierra el ciclo 2018 con su tradicional muestra anual, que será este martes y miércoles a las 21 en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco. El valor de la entrada es de 280 pesos.



La directora de la institución, Laura Torres Cappiello dijo que sus bailarines están “bien y tranquilos”, frente al nuevo compromiso. Calmada, con años de experiencia tanto arriba como debajo del escenario, la docente le transmite serenidad al alumnado al dejar preparado el espectáculo con antelación.



“Nos organizamos siempre con mucha anticipación y llegamos tranquilos a los días previos. Ya está todo listo”, agregó Torres Cappiello. Como medida preventiva en la última semana de ensayo se rebaja el nivel físico de entrenamiento “para que no lleguen cansados, que ya vienen del trajín de un año intenso”.



Acorde a las expectativas y la demanda, el estudio brindará en las dos funciones fragmentos de obras del repertorio clásico, como “Coppelia”, “La bella durmiente” y “El Cascanueces”.

Las dos funciones de la muestra anual del Estudio de Danza Balletto comenzarán puntual.



También estrenarán obras creadas especialmente para todos los niveles de danzas clásicas de la institución, dirigidos por distintos maestros.



El grupo de danza contemporánea está preparado por Gabriel Rodríguez, el jazz contemporáneo por Eva Fernández, los adultos principiantes están a cargo de Alicia Rubino y con el nivel inicial de danzas, que son las nenas más chiquitas, Micaela Rodríguez.



El resto de los grupos de niños, en el nivel intermedio y avanzado, está a cargo de “Lali” Torres Cappiello, que este año se inspiró en la buena relación de dos de sus integrantes, para dedicarles una miniobra.



En la portada, los folletos, programas y afiches se aprecia a la dupla formada por Alicia Rubino y Nahuel Andrada, la pareja destacada de la velada. “Son amigos y se llevan muy bien y yo me llevo bien con ambos. Es por eso que quise dedicarles esa obra”, explicó la maestra de bailarinas.



La dupla hará "Tu recuerdo", una coreografía que Laura creó especialmente para Rubino y Ahumada, quienes trabajan hace varios años en el estilo. "Era el momento que lo hicieran”, comentó la ideóloga del segmento, que dura aproximadamente 5 minutos. “Me gustó la estética y quise destacarlos a ellos porque me gusta resaltar a diferentes alumnos”, dijo Torres Cappiello y dejó en claro que en ese punto imparte justicia con mano firme y que cada recompensa llega en su debido momento.



“Siempre digo que no hay alumnos estrella, todos trabajan en grupo y eventualmente a uno y a otros les toca hacer un rol protagónico o de solistas”. El esfuerzo de los bailarines se ve recompensado por el tiempo que llevan de trabajo en la institución y por el momento que están pasando. “Parece que no, pero a los bailarines también les afecta lo emocional y la madurez que tengan, entre otros factores”.



Torres Capiello sostuvo que eligió a Alicia y Nahuel para el momento solista "porque me gustó la obra y quise darles el espacio a ellos y darlos a conocer un poquito más”.