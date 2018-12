"San Luis en Movimiento": ya se inscribieron 1.200 taxistas

Afirman que el préstamo de $20 mil, lanzado para ayudar al sector y que además incluye a los remiseros, será entregado antes del 31 de diciembre. La mayoría (700) pertenece a la capital.

La convocatoria fue más que positiva. Este fin de semana, 1.200 taxistas y remiseros se adhirieron al crédito “San Luis en Movimiento”, lanzado por el gobierno provincial y que contempla la entrega de 20 mil pesos a propietarios de las licencias, en cuotas sin interés y con pagos a partir de febrero. Del total, 700 taxistas son de la capital, 400 pertenecen a Villa Mercedes y Justo Daract y 100 corresponden al Departamento Junín, según confirmó a El Diario de la República, Eduardo Mones Ruiz, ministro de Gobierno, Justicia y Culto.

Quedaron afuera de esta primera convocatoria aquellos que no cumplían con los requisitos mínimos para acreditar ser propietarios del vehículo. También se detectaron casos de licencias de remises en Villa Mercedes con “habilitaciones vencidas de larga data”.

El ministro aprovechó para aclarar que el plan continuará con sucesivas convocatorias. “Cuando el Gobernador diseñó la iniciativa, hizo un cálculo aproximado de a cuántos alcanzaría. Obviamente, el 80% del total pertenece a San Luis y Villa Mercedes; pero a los que no se hayan podido incluir, hay que decirles que el programa continuará”, detalló. “Es algo similar a 'San Luis Te Cuida' (N. de R., medida de gobierno que otorga créditos a los comerciantes). No significa que el que no entró ahora no va a entrar más. Va a haber una nueva oportunidad”, remarcó.

Mones Ruiz, además, indicó que la entrega de los cheques para los primeros inscriptos (que se otorga por vehículo y tiene como norma incluir el beneficio hasta el quinto coche inclusive) será antes del 31 de diciembre, en San Luis y Villa Mercedes, y que contará con “la participación expresa del Gobernador”. Las fechas serán anunciadas esta semana.

El llamado a inscripción en la capital se llevó adelante el viernes pasado en el Trinquete de Pelota Vasca, donde por estimaciones del sector, hay 1.289 titulares de taxi. Si cada uno de ellos accediera al crédito, representaría una inyección al rubro de 25 millones de pesos, que podrían usar como gusten para mejorar la prestación del servicio; por ejemplo, para el reemplazo de cubiertas, accesorios y reparaciones. El sábado fue el turno de Villa Mercedes, en el Molino Fénix, donde también funciona el servicio de remises.

El plan contempla el pago del crédito en 10 cuotas, sin interés, de 2 mil pesos a abonar a partir de febrero. El lanzamiento de la iniciativa busca contribuir a la temporada de enero y febrero, difícil para un sector que también fue alcanzado por la crisis económica del país. Según indicó Jorge Fernández, de la Asociación de Titulares de Taxi de la ciudad de San Luis, el sector ha visto reducido el trabajo diario en un 35%.

Sin novedades de subsidios

A 14 días de la quita de subsidios que llevará adelante el gobierno nacional respecto al transporte interurbano del país, el Gobierno de la Provincia aún no tiene novedades. “No somos optimistas ni con los subsidios ni con la audiencia con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich”, admitió el ministro de Gobierno; ya que hace días no ha sido contestado el pedido de audiencia que solicitó para definir qué sucederá con el transporte interurbano de la provincia, y si se destinarán fondos a San Luis para costearlo. “No tendríamos problema de reunirnos con un funcionario de menor rango; pero queremos que vayan con la verdad. No que vengan con una publicidad de Cambiemos, aunque no lo admitan, de que hay fondos para San Luis”, apuntó.