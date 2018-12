Mano a Mano: en el gran premio coronación del Rally

Un audio de WhastApp desencadenó una de las historias del fin de semana en el Rally de San Luis, el duelo entre dos de los pilotos más representativos del automovilismo y del motocross sanluiseño de todos los tiempos: Eduardo Debattista y Miguel Baldoni.

"Me dijeron que con la moto no le iba a ganar el UTV, me puse como loco", fue el primer audio que mandó el "Nene" y que originó la particular contienda.

Con la misma velocidad que andan arriba de un vehículo, el mensaje no tardó en llegar hasta oídos del "Coyote Puntano", que ni lerdo ni perezoso subió la apuesta y le respondió: "'Nene', más vale que vayas calentando las muñecas, este fin de semana te voy ganar y el lunes me voy a comer un chivo que vas a tener que pagar vos".

El "Nene" no se amilanó y aceptó el desafío: "Acá estoy, en salmuera, quiero que se me endurezcan un poco los huesos. Va a ser un placer correr con vos, pero anda comprando curitas para los latigazos que te voy a pegar en la carrera y también comprá el chivo que nos vamos a comer".

Una previa picante, si la hubo. Ya en carrera, la suerte de cada uno fue dispar. Baldoni debió abandonar en el primer tramo del sábado, mientras que Debattista ganó ese día la general entre motos y cuatriciclos.

El domingo, llegó lo bueno y como todo lo bueno, duró poco, solo una prueba especial.

Primero largó el UTV del "Coyote Puntano", fue el tramo de 12,4 kilómetros Santa Hipólita-El Trapiche. En ese trayecto marcó un tiempo neto de 8 minutos, 20 segundos y 4 décimas y así se aseguró el primer lugar de la general entre los autos.

"Fue especial y distinto, correr sin navegante. Pero muy feliz, un lindo rally que tenía muchas ganas de correr. Compartí momentos increíbles con gente como el 'Nene', uno de los mejores pilotos y más temerarios arriba de una moto. Por cierto, quedó para la próxima la definición entre nosotros...(risas)", dijo Baldoni.

Casi una hora después, fue el turno de largar para Debattista. El "Nene" hizo lo que mejor sabe, aceleró a pleno y cuando pasó por la pancarta del final del tramo, el cronómetro se clavó en 8 minutos, 20 segundos y 4 décimas, exactamente el mismo tiempo que su contrincante.

"La verdad que fue una carrera espectacular, por caminos que son de película. Tuve la mala suerte de caerme y de pegarme un golpe y quedé un ratito inconsciente y por precaución me aconsejaron parar. El resto fue todo positivo, anduvimos bien lástima que ninguno de los dos (por Baldoni) pudimos completar todo el rally. Quiero agradecerle especialmente a la Agrupación Boby Lusquiños que me apoyó y me permitió correr", contó Debattista.

Como no podía ser de otra manera, el duelo entre estos dos grandes del automovilismo quedó empatado, aunque la apuesta no caducó y en el 2019 prometieron verse las caras y otra vez disputar un mano a mano.