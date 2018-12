Bautismo y galardón: la Academia "Danfer" triunfó en Buenos Aires

Hace un año y medio, cuando la bailarina Daniela Saromé no pudo seguir con la danza por problemas laborales, tuvo la idea de formar y coordinar un nuevo grupo de bailarinas de todas las edades. El plan final era realizar coreografías de ritmos urbanos y latinos para luego representar a San Luis en diferentes competencias.



Tomada la decisión, no lo dudó ni un segundo y en un impulso formó "Danfer", la academia que, sin saber en un principio que las ganas y el talento renacerían desde ese primer momento, en la actualidad disfruta de sus dos primeros campeonatos ganados a nivel nacional. Esos premios se suman a otros galardones que el ballet tuvo en poco tiempo gracias a sus grupos de diferentes categorías.



El fin de semana pasado las bailarinas viajaron a Buenos Aires y participaron en el Torneo Nacional de Danza organizado por Flavio Mendoza. De allí volvieron con dos títulos: subcampeonas en la categoría "Reggaeton infantil B" y subcampeonas en la categoría "Reggaeton mix".



"Es el primer año que Flavio organizó este torneo y cuando me enteré de las selectivas decidí anotar a las chicas para probar suerte. Cuando quedamos seleccionadas solo teníamos en mente disfrutar de la experiencia. Los premios fueron una sorpresa", expresó Daniela.



La otra copa en la que participaron -el mismo fin de semana- fue en las finales nacionales de la competencia "American dancing", donde las chicas puntanas salieron campeonas en las categorías "Reggaeton juvenil", "Reggaeton mix", "Reggaeton dúo", merengue y hip hop. Además sumaron el puntaje más alto en toda la competencia global y ahora disfrutan de un premio en efectivo.



"Fue el primer viaje que realizamos como academia y lo vivimos como un sueño. Las chicas estaban muy ilusionadas y entusiasmadas. Lo que más nos gustó fue compartir con otras academias de diferentes provincias que fueron muy compañeras al momento de estar abajo del escenario con su aliento o ayudando a los profesores. Nos sentimos muy apoyadas por las otras provincias", destacó Saromé.

"Danfer" nació el 15 de junio de 2017 cuando Daniela decidió cumplir su objetivo de tener su propia academia. "Cuando me vi obligada a dejar de bailar me replanteé la situación porque necesitaba un lugar para poder expresarme. Al instante me pregunté por qué no animarme a armar una academia si yo estaba capacitada para hacerlo. Lo decidí y a la semana empecé", recordó la profesora que comenzó con siete alumnas y en la actualidad tiene sesenta bailarines a su cargo.



Daniela también es profesora de educación física y dicta clases en el profesorado. También es instructora de zumba en su propio salón. El baile y la actividad física para la docente son fundamentales.

"Danfer' es un sueño hecho realidad que complementa lo que soy. Siempre soñé con tener mi academia, armar las coreografías o elegir la música. Estoy muy feliz de vivir de la danza porque en la actualidad es lo que más amo y lo que me impulsa a seguir en el día a día", aseguró Saromé.



La docente junto a las bailarinas y colaboradores de "Danfer" presentarán su primera muestra final el sábado a las 20:30 en el auditorio Mauricio López de la UNSL. La entrada costará 150 pesos y el público podrá ver coreografías grupales y solistas. "Invitamos a todos a sumarse a nuestras clases porque sabemos que cualquiera tiene el don de bailar", concluyó Daniela.