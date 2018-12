Hockey: Agostina Ayala es una Leona

Agostina Ayala, a sus 23 años, recibió la noticia que tanto soñó y más esperaba: ser la primera puntana en llegar al equipo mayor de Las Leonas. La villamercedina, es una de las 34 convocadas que deberán presentarse el 14 de enero en el CeNARD, bajó la órdenes de Carlos “Chapa” Retegui, para dar así arranque al proceso 2019.

“Me enteré la semana pasada. Me llamó un dirigente de la Confederación diciéndome que tenía que reunirme con Retegui. A esa reunión fuimos todas las convocadas y ahí él nos dijo que íbamos a ser parte de la Selección mayor, dando los pormenores de cuando íbamos a arrancar… la verdad es que me siento feliz, contenta y todavía me cuesta creerlo”, cuenta emocionada Agostina, que actualmente es jugadora de River Plate.

Junto a “La Banda”, la mediocampista cerró una gran temporada. Fue una de las protagonistas en el equipo de Juan Esparis, consiguiendo el subcampeonato (cayeron 1-0 con Banco Nación) en el Torneo de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires.

“Creo que fue un año muy bueno para River. No ganamos el campeonato pero por tercer año consecutivo llegamos a una final y se logró seguir creciendo. El equipo está en un buen nivel, y junto a mí hay otras cuatro compañeras en Las Leonas (Lucina von der Heyde, Priscila Jardel, Bianca Donati y Victoria Sauze)”, señaló.

Gracias a esta convocatoria, Agostina, que ya tuvo una experiencia previa con Las Leoncitas Sub 21, seguirá en la mayor los pasos de su papá, Aldo Ayala, ex miembro de la Selección masculina en las décadas de los '80 y '90.

Justamente a su lado ella comenzó a forjar su pasión por la disciplina. Aldo fue su formador en el Club Caldenes hasta los 17 años, cuando decidió abrirse camino y probar suerte en River Plate.

“Toda mi base de hockey la tuve en San Luis. Mi formación fue ahí y creo que lo más importante en una jugadora es la primera etapa de vida. En River aprendí muchas cosas, a tener otro ritmo de juego y a usar más la cabeza, pero la base fue en San Luis”, remarcó orgullosa la villamercedina, que cursa el primer año del profesorado de biología. Y agregó entre risas: “En mi casa siempre se habla mucho de hockey, no las 24 horas pero sí todos los días. Y mi papá siempre pregunta y tiene algo para corregirme”.

Agostina se encuentra disfrutando de unas merecidas minivacaciones en Pinamar. Recarga energías, para presentarse el 14 de enero a una citación que tiene como primer objetivo encarar la FIH Pro League, a partir del 26 de enero. “A corto plazo mi sueño es jugar en La Pro League; y a largo poder ir a un Juego Olímpico”, cerró la volante riverplatense, que quiere ganarse un lugar en el equipo y seguir los pasos de su papá.

(En el sintético. Fue uno de los puntos más alto en el equipo de Esparis. Tuvo una buena temporada)