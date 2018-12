Otorgaron cheques a remiseros y taxistas de Pedernera y Junín

Este sábado, el gobernador Rodríguez Saá entregó los primeros 298 créditos por $20.000, y adelantó que lo empezarán a devolver entre marzo y abril.

Una semana después que se anotaran, casi 300 remiseros y taxistas de los departamentos Pedernera y Junín, ya tienen el crédito “San Luis en movimiento” en sus manos. Este sábado, el gobernador Alberto Rodríguez Saá otorgó los cheques de $20.000; primero, en la Casa del Poeta, en la Villa de Merlo, y a las 17, en la Sala de Convenciones del Molino Fénix.

“Así como a los comerciantes les pedí que no bajen las cortinas, acá les digo que no apaguen los motores. Les agradezco que hayan hecho el trámite, que nos hayamos puesto en contacto y que nos demos la mano. Cuando uno pasa momentos difíciles por ahí se pone tenso y cuesta hacerlo. Este plan no tiene interés y si bien la ministra (Zabala Chacur) dijo que en febrero se debe pagar, yo digo que será si las cosas mejoran, pensemos que sería recién en marzo o abril”, expresó el mandatario para alivio de los conductores, que aplaudieron con una sonrisa.

La devolución será en diez cuotas mensuales de $2.000.

En el complejo de la zona Estación, 212 propietarios de remises y taxis se acercaron a recibir la ayuda económica. La mayoría reconoció que el trabajo disminuyó y destacaron el programa. “Es una ayuda importante para la situación económica del país que nos ha afectado muchísimo; estamos agradecidos. En Justo Daract, de marzo a este mes la actividad se redujo a la mitad. Lo voy a usar para comprar repuestos porque mantener el auto cuesta y está complicado que siga en la calle", describió Daniel Aduca, uno de los remiseros.

Miguel Antonio Acevedo, un colega villamercedino, describió que tener el vehículo en condiciones es lo más costoso. "Requiere cierto mantenimiento según los kilómetros, debe ser presentable para los clientes, más el balanceo, la alineación, y no se gana plata con el trabajo. Hoy tenemos pasajeros hasta el día 7 del mes, cuando antes había movimiento hasta la mitad del mes. Llevo 22 años en el rubro y esta medida es la primera vez que la implementan", resaltó.

Los conductores también destacaron que el crédito no genera intereses. "Hay que aprovecharlo. En mi caso, cambiaré las cubiertas, que no están baratas, pero el auto tiene mucho desgaste por el andar diario. Depende el modelo que sea, pero rondan los $4.000", contó Daniela Palacios.

A su lado, Alberto Pallero, otro de los remiseros, se refirió a los pocos ingresos que genera la tarea en medio de la crisis económica nacional. "Somos los que más notamos el bolsillo de la gente: cuando tienen plata se toman un remise, si no esperan el colectivo. Esto me sirve para contar con un fondo por lo que pueda llegar a pasar. Mi auto es modelo 2008 y al ser más viejo es más posible que se rompa, por eso mi idea es tener el dinero como una reserva. Es muy buena la ayuda", contó.

Más beneficiarios de Junín

En la Villa de Merlo, la entrega fue en la Casa del Poeta a las 13. Hasta allí acudieron 86 transportistas no solo merlinos, también arribaron desde otras localidades del Departamento Junín como Los Molles, Carpintería, Santa Rosa y Lafinur.

“Para la provincia es muy importante porque son trabajadores, empresarios, emprendedores, y es muy difícil para ustedes porque si las tarifas son altas no suben a veces los pasajeros, o a veces llega tarde el aumento de tarifa y con la suba del combustible se hace muy complicado cambiar alguna goma, la batería o llenar el tanque”, sostuvo Rodríguez Saá.