Gustavo Alfaro se despidió de Huracán y prepara su llegada a Boca

El director técnico Gustavo Alfaro se despidió de Huracán, seis meses antes de concluir su contrato, para convertirse en el nuevo entrenador de Boca Juniors en reemplazo de Guillermo Barros Schelotto.



El rafaelino, de 56 años, escribió una carta divulgada por el Twitter oficial del club de Parque de los Patricios, en la que admite que fue "convocado a un proyecto deportivo por el que desearía atravesar".



De esa manera hizo referencia a la propuesta de dos años de contrato en Boca, acercada por el flamante director deportivo de esa entidad, el ex defensor Nicolás Burdisso.



"Sé que esto no es fácil de entender o aceptar cuando se analiza desde la pasión y no desde la razón. Sé que quedará gente dolida, defraudada o tal vez decepcionada, y sé que en esta profesión los entrenadores no estamos ajenos al escarnio público, del cual muchas veces nos separa una línea muy delgada", alegó Alfaro al imaginar la reacción de los hinchas "quemeros".



Alfaro llegó al "Globo" en julio de 2017, alejó al equipo de la pelea por el descenso, lo clasificó para la Copa Libertadores 2019 y lo puso además en la pelea de la actual Superliga Argentina de Fútbol, en la que su ex equipo marcha cuarto a diez puntos del líder Racing Club.



"A la gente le pido perdón, no le pido que me entiendan. Solo le agradezco cada voz de aliento en la tribuna, en la calle, en el banderazo, en esa frase que contextualizaba todo: 'Gracias, nos devolviste el orgullo'", se disculpó.



En su mensaje público, el entrenador deja expresa la "finalización del vínculo contractual con Huracán" y transmitió su agradecimiento al presidente del club, Alejandro Nadur, a quien puso "a la altura de las mejores cosas de Julio Humberto Grondona".



A sus ex jugadores los llamó "gladiadores incansables, emblemas de la ilusión y artífices de la realidad" por convertir a Huracán en uno de los mejores equipos del fútbol argentino.



Al momento de justificar su decisión, el ex DT de Arsenal y San Lorenzo, entre otros, escribió: "Las razones o las causas no son sencillas de explicar o tal vez aceptar. Todas las cosas en mi vida me han costado mucho, desde mis inicios como jugador hasta mi búsqueda como entrenador. Siempre fueron cuestas escarpadas y lejos de ser sencillas. Pero siempre con la vista puesta hacia adelante, a tratar de conquistar desafío".



Nadur se comunicó telefónicamente con el representante del DT, y le dio vía libre para negociar su arribo a Boca Juniors.



Los directivos quedaron "muy desilucionados"



La Comisión Directiva del Club Atlético Huracán reveló ayer que estaba "muy desilusionada" por la salida intempestiva del entrenador Gustavo Alfaro, por propia voluntad.



“Fueron 72 horas muy intensas, con un final que no esperábamos ni deseábamos”, señaló un comunicado publicado en la página web del club y agregó que “fue muy importante para Huracán el proceso y los resultados de la etapa de Gustavo Alfaro como DT”.



“Esta Comisión Directiva está muy satisfecha con ello pero también está muy desilusionada con el desenlace”, criticó.