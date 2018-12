Rotundo fracaso del intento de simplificar los trámites

El Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) colapsó a los pocos días de arrancar y lo hizo en plena cosecha de granos finos 2018-2019, por lo que muchos productores se quedaron sin poder recolectar el cereal, también la cebada y el girasol, además de ver imposibilitada la chance de cobrar los productos ya vendidos.



El SISA es el sistema que reemplaza a los registros y regímenes informativos vinculados a la actividad de producción y comercialización de granos y semillas en proceso de certificación (cereales y oleaginosas).



El secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, se enteró en un cóctel que la página web de SISA no funcionaba desde hacía una semana. La interrupción comenzó el 7 de diciembre y el sistema había comenzado el primer día del mes. La justificación fue que la plena cosecha, con una demanda sostenida de "cartas de porte" en avalancha, sería la prueba final para el sistema y dijo que son "errores involuntarios".



El tesorero de Carbap, Horacio Salaverri, indicó que "es una barbaridad que en plena cosecha el sistema encriptado, que depende de Buenos Aires, porque está centralizado, deje de funcionar. Se corta toda la cadena, el productor no puede cosechar porque no tiene cartas de porte y no puede comercializar, no se vende, dejan de entrar divisas al país y se inmoviliza la economía agropecuaria", manifestó.

Antes, las agencias locales de la Afip solucionaban los inconvenientes en un par de horas, pero ahora no pueden hacer nada para intervenir: todo está automatizado.





Para Salaverri, el SISA debería haber tenido una prueba fuera de la época pico de trabajo, como es la cosecha de 19 millones de toneladas de trigo que se deberían obtener en esta campaña. Claro, si el clima y el SISA lo permiten.



La AFIP reconoció que "hemos experimentado algunos inconvenientes para la asignación de cartas de porte. Los mismos están solucionados. Te recomendamos volver a intentar en unos minutos. Te dejamos una guía". Pero entrar a la página de SISA sigue siendo una aventura, porque se cae a cada rato.



El SISA integró en una sola plataforma al Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas (RFOG), Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas (TIRE), Registro Nacional Sanitario (Renspa) y Registro de Usuario de Semilla (RUS), entre otros. Según un contador de Pergamino (en el núcleo sojero bonaerense), antes cuando había problemas para obtener las cartas de porte concurrían a la agencia local de la Afip y en un par de horas las tenían. "Ahora te dicen que no pueden hacer nada porque todo está automatizado y no pueden intervenir" .



El sitio Valor Soja, en un detallado informe sobre la situación, destacó que fueron frecuentes las situaciones en las cuales el SISA quedó fuera de línea. Los empleados de las oficinas regionales de la Afip –que recibieron quejas reiteradas de los productores– poco pudieron hacer porque se trata de un sistema automatizado. En otras circunstancias el sistema funcionó de manera adecuada, pero restringió la autorización de emisión de cartas de porte en aquellos casos de empresas que no cargaron en el SISA la documentación requerida en el TIRE o no tenían el Renspa. Pasó porque algunos empresarios que habían presentado contratos de arrendamiento en la Afip no advirtieron que también era necesario cargarlos digitalmente en el SISA, porque, de lo contrario, los algoritmos del nuevo sistema determinan automáticamente una capacidad de producción nula o menor a la real y, por lo tanto, restringen o acotan la emisión de cartas de porte.