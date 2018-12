Celebrar la Navidad fuera de casa puede salir hasta $1.800

Que en mi casa, que en la tuya, que con tu prima no, que de nuevo vitel toné, que yo puse más que los otros y encima me queda sucia la cocina. Para que esos problemas no sucedan y no arruinen las próximas fiestas algunos puntanos optarán por cenar fuera esta Nochebuena y Año Nuevo. Los hoteles y restaurantes de la ciudad de San Luis ofrecen muchas alternativas, y en algunos ya quedan pocos lugares. Los precios, por persona, empiezan desde los $600 para las opciones más económicas y pueden llegar hasta los $1.800. Todos ofrecen una gran variedad de entrada y plato principal, y mesa navideña para el brindis y bebida. Otros además incluyen show musical y baile.

Silvia Quiroga, encargada de "Infinito Restó” del Hotel Vista, comentó que las reservas se pueden hacer para las dos festividades y detalló que para asegurarse un lugar deben dejar una seña. "Hasta el momento tenemos una buena cantidad de gente. La mayoría son familias de San Luis", indicó.

Además, manifestó que los comensales que se sumen a la celebración, tendrán dos opciones de entrada, tres de plato principal y postre incluido. Ofrecerán vinos y bebidas sin alcohol para el que lo desee. "El precio por adulto es de 1.390 pesos. Para el brindis tenemos espumantes y después de la cena habrá una mesa navideña para que puedan degustar", manifestó Quiroga, quien destacó que los niños deberán pagar 500 pesos y que tienen un menú infantil con la clásica hamburguesa casera de ternera y papas fritas.

La encargada destacó que los precios en relación al año pasado solo aumentaron en unos doscientos pesos. "Esta es una excelente opción para los que no tengan ganas de cocinar. Solo deben venir a sentarse, brindar y disfrutar tranquilos de una hermosa velada con la familia", contó.

Otra opción para tener en cuenta en la ciudad capital es la del "Hotel Dos Venados". En este caso las propuestas son variadas y hay para todos los gustos. Ofrecen un buffet libre con distintos tipos de platos calientes y fríos. Una mesa de postre y la bebida es libre. Los que tengan ganas de "tirarse unos pasos" en la pista podrán disfrutar de música y un dj. El precio por adulto es de 1.800 y los niños de dos a doce años abonan 1.000 pesos.

Los sanluiseños que quieran comer un buen asado o lechón pueden acercarse a la tradicional parrillada "El Quincho", en donde ofrecen entrada, plato principal, postre, brindis después de las 12 y mesa dulce a tan sólo 690 por adulto. La bebida hay que pagarla aparte. Las familias que vayan con niños entre seis a ocho años deben sumarle 350 pesos más. También contarán con un menú especial para vegetarianos, veganos o celíacos.

Gastón Ruiz, encargado de "Los Robles", indicó que solo abrirán el 24 a la noche. "Tenemos un menú predeterminado que incluye entrada, seis opciones de plato principal, postre y bebida. A eso hay que sumarle el champagne para brindar y la mesa navideña", resaltó Ruiz.

También señaló que el precio por adultos es de 1.700 pesos y el menú para los chicos tiene un costo de 700 pesos. "Desde hace quince años que lo realizamos. Estamos muy conformes con las reservas y esperamos que vengan a celebrar", indicó Ruiz, quien aseguró que el local tiene capacidad para 170 personas.