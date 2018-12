Bohemian Rhapsody: cinco hechos que no pasaron como muestra la película

Si bien los productores del filme anunciaron que es una película que está basada en la historia de Queen y Freddie Mercury, no es una biografía al pie de la letra.

La película “Bohemian Rhapsody”, basada en la historia de la leyenda del rock Freddie Mercury y la banda Queen, tiene algunos puntos que discordantes con la realidad. Sin embargo, los productores detallaron que si bien la película está basada en su historia no es una biografía exacta de todos los hechos.

Acá van algunas de las diferencias:

Como se formó de la banda

En la película, Freddie Mercury se encuentra por primera vez con el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor en 1970, en una presentación de Smile, la banda que precedió a Queen. Esto sucede, casualmente, justo después de que el bajista y cantante del grupo Tim Staffell se retirara de la banda. Al principio Mercury no les convencía, pero después dejaron que entrara en la banda.

Pero en la realidad Freddie Mercury conoció a sus compañeros de banda mientras estudiaba arte y diseño en la escuela Ealing Art College de Londres. Allí se hizo amigo de Tim Staffell, que era parte de Smile junto a May y Taylor, y poco después se hizo fan de la banda. Cuando Staffell dejó el grupo, Mercury ingresó en él.

Mercury y sus dos amores

Según el filme el vocalista de la banda conoció a su novia Mary Austin la misma noche en la que se unió a la banda. Pero, la revista Rolling Stone cuenta que Mercury no se interesó en ella hasta después de convertirse en el líder de Queen.

También ficcionalizan la forma en que Jimm Hutton y Mercury se conocen, al contar que ambos se vieron por primera vez en una fiesta en la casa del cantante, donde Hutton era mesero.

En la vida real se conocieron en un bar nocturno. Hutton dijo rechazó a Mercury cuando lo invitó para tomar una copa porque no lo había reconocido, el trabajaba como peluquero en el hotel Savoy de Londres. Cuando se volvieron a encontrar, en 1985, ya nunca más se separaron. Su relación duró siete años, hasta la muerte de Mercury en noviembre de 1991.

La verdad de cuando contrajo el sida

Hacia el final del largometraje Freddie Mercury se entera de que tiene sida y lo revela a sus compañeros antes del concierto Live Aid. Pero no es eso lo que pasó realmente. Según el propio Jim Hutton, el vocalista de la banda no supo de su enfermedad hasta 1987, y no lo anunció oficialmente hasta el 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte.

El concierto de Live Aid 1985

Sin duda la presentación de Queen en el concierto benéfico Live Aid en Wembley, Reino Unido, en 1985 fue la más famosa de la historia de la banda. La película muestra que el grupo se reunió para participar en el concierto tras una larga temporada sin verse las caras.

Pero no fue así, ya que la banda había lanzado el año anterior su álbum The Works y realizaron una gira mundial para presentar el disco.

La verdadera historia sobre la “separación” de la banda

Otra de las grandes diferencias entre la ficción y la realidad, es que Queen nunca se separó como lo plantea el film Bohemian Rhapsody. Lo que sucedió en la vida real es que la banda perdió su entusiasmo en 1983, tras haber estado de gira durante una década.

Los miembros estuvieron de acuerdo en tomarse un descanso y centrarse en sus carreras como solistas. Según la biografía de Lesley Ann-Jones Mercury, la banda trabajó en proyectos individuales después de su álbum Hot Space en 1982. Y luego volvión con Radio GaGa.