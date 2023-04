Un homenaje que fue una especie de magia

La foto histórica tomada en marzo de 1981 en los camarines del estadio de Vélez en la que Diego Maradona posa con una remera británica y rodeado de los integrantes de “Queen”, entre los que Freddie Mercury tiene la camiseta de la selección argentina, entregó la imagen equívoca de que a la banda inglesa le gustaba o al menos le interesaba el fútbol. Para traspasar aquella imagen icónica a la realidad, “Reina madre” despidió el show que hizo el jueves en San Luis con todos los miembros con la camiseta nacional (con la 10 de Leo Messi) y “We are the champions” como himno obvio y orgulloso.

La banda tributo pasó por la provincia con un show en el que las canciones de Mercury y compañía acapararon gran parte de la atención. Pero la especie de magia no hubiera sido posible si el público no imaginara que en el escenario estuvieron “Queen” y Freddie con su carisma demoledor, su voz incomparable y sus movimientos comparables. Y en eso, la entrega de Andy Rex -el líder del grupo e intérprete del cantante- cumplió un rol indispensable.

El imitador (aunque tal vez el término no sea el correcto) tiró puñitos al aire, recordó los tics y el modo de hablar de su ídolo, tocó el piano con autenticidad, se paró en puntas de pie, apuntó con su cola a la gente, salió con el torso desnudo y con capa de reina y hasta hizo flexiones de brazo detrás de su objetivo de igualar el esfuerzo escénico que hacía el inglés fallecido en 1991.

Bien acompañado por el grupo, entre los que se destaca el tecladista Niko Fernández como émulo de Spike Edney, considerado el quinto “Queen” y relegado injustamente de la historia conocida de los ingleses, Rex ejerció la misma autoridad que Mercury tenía ante sus compañeros, tanto arriba como abajo del escenario.

Tomó el piano en su momento solista para hacer “My melancholy blues”, “Love of my life” y otros temas que “no fueron número uno en las listas pero debieron serlo” y luego recorrió el escenario para ir de “Somebody to love” -el tema con el que abrió el show- a “Friend to be friend”, el que cerró antes de la oda a los campeones del mundo. En le medio pasaron casi todos los clásicos.

Además de la imaginación y la complicidad de los espectadores, otro de los elementos que hizo posible pensar en la resurrección de “Queen” fue el notable trabajo de luces que “Reina madre” creó especialmente para el show, lo suficientemente tenue como para mostrar lo necesario (sobre todo en lo referido a los accesorios que los integrantes usaron para parecerse a los músicos originales) y lo suficientemente coloridos como para recrear una época, una épica y una banda musical que ya no volverán.