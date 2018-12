Rodríguez Saá: "San Luis tiene presupuesto para 2019"

El Gobernador brindó una conferencia abierta a todos los medios y aclaró que dará fondos a las Intendencias para que luchen contra la pobreza.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quiso dejar un mensaje de tranquilidad al pueblo puntano antes de fin de año. “San Luis tiene presupuesto para el 2019”, sostuvo en una conferencia de prensa realizada en Terrazas del Portezuelo y de la que pudieron participar todos los medios de prensa. Luego, tenía previsto reunirse con los intendentes de toda la provincia para llevarle esta noticia.

El jefe de Estado explicó que firmó dos decretos: uno para promulgar el presupuesto tal cual envió y que “quedó aprobado por el transcurso del tiempo”. El otro, para aclarar que San Luis establecerá un monto de 700 millones de pesos repartidos con los Fondos de Coparticipación y que cada intendente deberá presentar un Plan para la Lucha contra la Pobreza. “O al menos que tenga un sentido de sensibilidad social”, sostuvo el mandatario anticipando la propuesta que le iba a acercar a los jefes comunales.

“La Cámara de Diputados modificó el presupuesto 2019 y estableció un artículo 15, que solo tenía la firma de Diputados y no la de Senadores, por eso nosotros lo tomamos como un acto inexistente. Fiscalía de Estado consideró como un acto no válido. Por eso, no podemos vetarlo porque no existe. Sin embargo, vamos a pivotearlo con un segundo decreto que girará sobre el concepto del artículo 15, con la lucha contra la pobreza”, explicó Rodríguez Saá.

En la conferencia de prensa estuvo acompañado por la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur; el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz y el secretario de Legal y Técnica, Sebastián Estévez.

Luego, Rodríguez Saá se reunió con los intendentes, solo nueve faltaron a la cita, y les comentó lo que había adelantado minutos antes en la conferencia.