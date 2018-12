Caso Delia Polijo: “Te voy a matar como maté a la boliviana”

La ex pareja de Eduardo Germán Mauro Martínez, el principal sospechoso por la desaparición de la adolescente en la localidad cordobesa de La Paz, dijo que el hombre le confesó el crimen antes de ahorcarse.

Entre lágrimas, Anabel, ex pareja de Eduardo Germán Mauro Martínez, el principal sospechoso por la desaparición de Delia Gerónimo Polijo en la localidad cordobesa de La Paz, dijo que el hombre le confesó haber asesinado a la adolescente y luego arrojado el cuerpo a un pozo de agua. Fue en declaraciones que la testigo hizo en una entrevista con Telefé Noticias.

Delia desapareció el 18 de septiembre de este año cuando regresaba a su casa del colegio, pero luego de tres meses de búsqueda infructuosa, el caso dio un giro inesperado el fin de semana pasado, cuando Anabel acudió a la comisaría de La Paz para denunciar a Martínez por violencia de género y aportar datos sobre la desaparición de Polijo.

Y las pruebas que tenía eran tan concretas que el fiscal del caso, Raúl Castro, autorizó un allanamiento a la casa del sospechoso y ordenó su detención esa misma noche. Pero Martínez ya no estaba allí: apareció ahorcado la mañana de 24 de diciembre en un árbol ubicado a unos 150 metros de su casa.

El día anterior, contó Anabel, su ex le confesó el crimen mientras bebía y consumía drogas. “Te voy a matar como maté a la boliviana”, la amenazó mientras clavaba un cuchillo en la mesa familiar luego de que la mujer le preguntara por una cadenita y algunos artículos de maquillaje que había encontrado entre las pertenencias de Martínez.

“Él trabajaba en la recolección de residuos y sabía traer a la casa cosas que se encontraba. Siempre me las mostraba y nunca quemaba basura, pero ese día quemó cosas”, relató. “Descubrí la medallita y los maquillajes y le pregunté de dónde habían salido. Me dijo que capaz eran cosas que había traído de la basura de la municipalidad”, agregó.

Pero la conversación no quedó allí y ante la insistencia de ella, el hombre le habría dicho “te lo confieso, yo la maté”. “Me largué a llorar. No sabía qué hacer. Todo este tiempo soporté los golpes y los maltratos solo por mis hijas, pero nunca pensé que llegaría a esto, no lo creí capaz de tanto”.

“Me dijo que me iba a apuñalar y que me iba a tirar al pozo de Pinocho como hizo con la chica, y que ni los radares me iban a poder encontrar”, recordó.