Un hombre detenido por amenazas apuntó contra una policía

Según denunció la auxiliar de Policía, Noelia Zucchini, Alfredo Alberto Torres, el automovilista con el que se cruzó en la ruta interfábricas, a las afueras de Villa Mercedes, quiso resolver con un machete, un simple cruce de palabras. El malentendido se generó porque, de acuerdo a la efectivo, el hombre "la sobrepasó" con su coche, cuando circulaba en su moto, en una curva de la ruta. Pero Torres, quien fue detenido después de esa pelea, se defendió ante el juez. Aunque no negó haber portado el arma blanca, contó que no fue quien amenazó sino que fue a él al que intimidaron.



La discusión por la que el hombre de 42 años está detenido sucedió la noche del martes. De acuerdo a lo expuesto por Zucchini, ocurrió alrededor de las 22:45. La mujer, que se desempeña en la Comisaría 40ª, contó que viajaba en su Zanella junto a Alfredo, su suegro.



Iban, dijo, a Zoilo Concha y Presidente Perón. Luego de transitar por calle Sinopoli tomó ruta interfábricas. Cuando pasó frente a la fábrica "Procter & Gamble" notó que un Fiat Uno gris le hacía señales con sus luces, como intentando "rebasarla en una curva", sostiene la denuncia.



Zucchini, entonces, se hizo a un lado para darle lugar. "Cuando me coloco al costado empiezo a tocarle bocina", relató. Ahí vio que el auto era conducido por un hombre, que estaba acompañado por una mujer.



"¡Fijate por donde andas!", le habría reclamado el automovilista. La auxiliar le replicó, entonces, qué era lo que le sucedía, porque no podía pasarla así con su vehículo en una curva. Al oír eso, el automovilista paró frente a su moto, por lo que Zucchini, dijo, se vio obligada a hacer una maniobra brusca para frenar. Después ubicó su Zanella delante del coche para evitar que el hombre siguiera su paso.



Dijo que mientras estacionaba su motocicleta, su suegro se acercó al Fiat. En eso vio que su conductor, que luego fue identificado como Torres, se bajó del rodado con un machete en la mano. Estaba molesto.



La auxiliar se acercó para tomar la patente del Fiat. Cuando lo hacía Torres le habría gritado: "Anotame la patente, ya te voy a cruzar", y siguió su viaje. El hombre fue detenido por dos policías de la patrulla urbana que circulaban por la zona, en Bolivia, casi Zoilo Concha.



Pero eso no fue lo que argumentó el conductor del Fiat frente al juez Contravencional y Correccional, Santiago Ortiz. El imputado dijo que fue la mujer quien lo insultó. "¿Cómo m... me vas a pasar por una curva?", entre otras frases subidas de tono, le habrían vociferado los de la Zanella.



"Cuando la moto me pasa, se me cruzan delante del vehículo y me obligan a frenar. Al parar se bajan dos personas, con los cascos puestos, y se vienen hacia el auto", relató. Sostuvo que, al no saber quiénes eran ni qué intenciones tenían, tomó lo primero que halló a mano: un machete, que usa para podar y cortar pasto.



"Me bajo del coche, agarro el machete y empiezo a retroceder. Como ellos me encaran me voy a la parte de atrás del auto y ahí me doy cuenta de que eran una mujer y un hombre mayor", siguió. El anciano le decía a la mujer: "Mostrá que sos policía".



"Ahí me doy cuenta de que no corro ningún peligro ni yo ni mi mujer y me voy. Mientras la mujer me seguía diciendo: Te voy a hacer b... Yo soy policía'", aseguró.