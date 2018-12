Dictan orden de arresto en Inglaterra para un ex jugador de Boca

El delantero argentino del "Sheffield Wednesday", Fernando Forestieri, este viernes quedó con pedido de arresto en Inglaterra al no presentarse a declarar en un tribunal de la ciudad de Mansfield por una denuncia de amenazas, comportamiento abusivo y acoso racial en un partido jugado el 24 de julio.



Forestieri, futbolista iniciado en las divisiones inferiores de Boca, no recibió el beneficio de la fianza en el pedido de la corte.



El rosarino no llegó a debutar en primera división en el fútbol argentino, marchó por su doble ciudadanía a Italia en 2006 con sólo 16 años y se desempeñó en ese país hasta 2012, con un paso por Málaga de España en la temporada 2009-10.



Genoa, Siena, Vicenza, Udinese, Empoli y Bari fueron sus equipos; luego se fue a Inglaterra para jugar en Watford y desde 2015 en Sheffield Wednesday, que milita en la segunda división inglesa.