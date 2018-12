Merlo: negocian con Zenibus para que continúe el servicio

El lunes vence la prórroga del contrato de la empresa. La Comuna adelantó que le otorgará una ayuda económica, ya que apuntan a mantener el precio del boleto.

Para intentar disipar la incertidumbre de los usuarios, la Municipalidad de Merlo tiene previsto realizar un aporte económico para que la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros, Zenibus, pueda continuar brindando el servicio. Para tal finalidad, el Municipio adelantó que piensa utilizar el dinero que todos los meses recibirá del Ejecutivo puntano a través del fondo del Plan de Lucha Contra la Pobreza. Por el momento las autoridades y los directivos de la empresa continúan dialogando para llegar a un nuevo acuerdo y evitar que la firma se vaya de Merlo ante la suspensión de los subsidios decidida por el Gobierno nacional. El contrato con al compañía fue prorrogado y finaliza el 31 de diciembre.



En la Intendencia aseguraron que el aporte económico servirá para que Zenibus pueda sufragar gastos de insumos y combustible que estaban contemplados en los subsidios nacionales; aunque quizá el punto más importante es que permitiría mantener el valor del boleto, que este mes experimentó un notable salto de 15 a 25 pesos (Ver "Aumento del...).



El jefe comunal de Merlo, Rody Flores, precisó que "el problema no lo generamos nosotros ni la empresa, sino que tiene que ver con la política nacional que está llevando adelante el presidente Macri con la quita de los subsidios a las empresas de transporte. Esta situación afectará al servicio interurbano y también al urbano. Nosotros con la empresa concesionaria del servicio teníamos una prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre, cuando supuestamente se resolviese un nuevo convenio.

Pero por la incertidumbre de los subsidios, se fue dilatando".



De acuerdo a Flores, la empresa tiene la intención de continuar con el servicio, pero lo que quiere es trabajar en un ámbito que le resulte económicamente viable. "Hablaremos con los directivos de la compañía para acordar como se va trasladar este dinero con los números de ellos y los nuestros", señaló y dijo que en caso de no continuar prestando el servicio, el municipio deberá llamar a licitación para que otra firma se a haga cargo.



Esta semana el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, promulgó el presupuesto 2019, que traerá alivio a los municipios en tiempos de crisis (Ver página 2). “En todo ese tránsito legislativo apareció la posibilidad de que la Provincia estableciera un fondo de 700 millones de pesos para ser distribuidos según el índice de coparticipación que tiene asignado cada intendencia. Este fondo nos garantiza que vamos a recibir la plata”, manifestó ayer el intendente en una conferencia de prensa.



“Parte del fondo será asignado como una especie de aporte del municipio para que el habitante de Merlo no tenga que tener un costo de boleto mayor”, dijo.



Señaló que el Plan de Lucha Contra la Pobreza funcionará con un sistema de proyectos. "Cada intendencia gasta el aporte de acuerdo a las necesidades de cada una. En nuestro caso la idea es que el monto que recibamos no sea todo para el transporte, sino que podamos atender otras necesidades que tiene Merlo, como la falta de trabajo, que es una demanda continua. La idea es que podamos generar desde el municipio puestos realizando alguna obra o tarea", explicó.