Miranda tiene un pacto con Papá Noel

Enrique Miranda sigue cosechando éxitos como director técnico en el fútbol provincial. Campeón con casi todos los equipos que dirigió en Villa Mercedes, el "Cabezón" se instaló a vivir en Merlo y le puso su sello a los campeonatos del Valle del Conlara.

Cuatro torneos consecutivos lo vieron campeón al frente de Casino de Merlo, y el domingo dio la vuelta olímpica en Villa Larca, un equipo del ascenso al que coronó en Primera A; lo clasifició al Regional Federal Amateur de AFA, que comenzará a finales de enero.

A los 67 años, con un corazón al que debe darle descanso por tantas emociones, Enrique responde en modo navideño: "Tengo conexión directa con Papá Noel (risas), siempre he tenido la suerte de mi lado en las definiciones".

En la final con BAP, Villa Larca perdió 2-1 en Concarán y se impuso en la revancha de local 1-0. Todo se resolvió en los penales: 4-2 a favor de los de Miranda y festejo tras 18 fechas de la zona regular más los play off finales.

"Desde que empezamos los play off practicamos penales, porque siempre está la opción. Pateamos bien y pasamos", dijo el gran DT, quien recuerda los festejos con todo el pueblo serrano en las calles: "Vivir lo que se vivió en Larca fue increíble. Todo el pueblo estaba, chicos y viejos... todos llorando. Una caravana de cinco cuadras, el pueblo nos quedó chico para semejante festejo", agregó Enrique; y, entre risas, contó: "Cuando dábamos la vuelta ya nos encontrábamos con la cola de autos. Hermosa toda esa gente... quiero agradecerle a Ángel Clemente Alcaraz que vino a darme una mano con su hijo, en el cruce con San Martín de Merlo cuando no pude estar por problemas de salud; y al intendente Marcelo Vilchez, porque sin su apoyo esta emoción hubiese sido imposible", cuenta el "Cabezón".

Armó el equipo con el ADN que le imprime a sus formaciones: firme atrás y combativo en el medio. Richard Lucero de muralla defensiva, Marcelo Muñoz capitán en el centro de la cancha y el "Pollito" Rosales crack con 14 goles. Además, el arquero Alexis Peralta fue clave en la definición de penales. Y "Bebeto" Quevedo y "Gato" Bordón fueron refuerzos de categoría para la división.

"Tengo todo listo, vamos a jugar con jugadores locales el torneo de AFA. Todos del Valle", adelanta Miranda y se permite analizarse como DT: "Era un técnico hasta que llegó Diego Quiroga como profe, cuando ascendimos al Federal B con Jorge Newbery. La llegada de Diego me movió, produjo un cambio, entendiendo muchas cosas de la parte física".

Miranda cuenta el secreto de tantos éxitos: "Elijo bien y veo mucho, cosa que no hacen otros DT. Cuando armamos ese gran Newbery de 1997, fui hasta Tucumán a ver jugadores. Tenés que ir y ver. Yo voy y veo en San Luis, en Mercedes, en San Juan, en Mendoza... viajar y ver. Lo otro es saber elegir, y creo que tengo los 15 minutos del entretiempo en los que saco provecho, uno aprendió de tanto ver fútbol y a esos minutos los aprovecho. Después, no le miento al jugador, reprendo en general y halago grupalmente, nunca en forma individual. No sé si es una virtud, pero aprendí a hacerlo así".

El "Cabezón" dice que "para lo que viene tenemos jugadores, vamos a dar pelea, pero tenemos que acomodarnos en lo físico".

Papá Noel pasó y le dejó a todo Villa Larca el regalito que el DT había pedido: campeón del Valle del Conlara por primera vez.

(DT y goleador: Miranda con "Pollito" Rosales, que hizo 14 goles)