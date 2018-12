Kranevitter y su posible pase a River: "Me encantaría regresar por la gente"

El mediocampista Matías Kranevitter aseguró que le "encantaría regresar" a River "por la gente" y, aunque remarcó que no sabe si retornará al club de Núñez, dijo que volver es uno de sus sueños.

"No sé cuándo me va a tocar volver, puede ser mañana o dentro de cinco o seis años. Uno de mis sueños es volver porque yo nací ahí y me encantaría regresar por la gente que me brindó mucho cariño, porque me hizo sentir cómodo y porque además estaría en mi país, pero no sé cuándo será la vuelta", señaló.

En una nota concedida al diario deportivo Olé, el futbolista surgido de las inferiores de River y que actualmente se encuentra en el Zenit de Rusia manifestó: "(Marcelo) Gallardo me tuvo mucho tiempo en el club, tengo buena relación. Hablé con él después de la Copa Libertadores".

Kranevitter fue uno de los primeros nombres que sonó para reforzar al plantel de cara a la temporada 2019 y acerca de su posible regreso dijo también: "Sé que si me necesitan, lo va a hacer y que tendremos un diálogo de hombres. Todos sabemos lo ligado que estoy al club".

"Sé que se dijo que había tenido comunicación con el club. Si Marcelo me necesita, o Rodolfo (D´Onofrio), tienen mi teléfono.

Hablaría con ellos y la prensa se enteraría, pero no fue así. No me comuniqué con nadie: estoy disfrutando de mi familia", aseveró. .

Luego el futbolista expresó: "La Copa América es lo principal que tengo en mente para 2019. No pensé en qué equipo podría ir a jugar, pero sé que, si algún club está interesado en mí, lo voy a pensar porque es mi futuro".

"Lo principal es estar en Brasil. Entiendo que puedo estar, tengo ganas y me encantaría. Me da mucha ilusión el poder hacer una gran temporada el año que viene y pelear un lugar. Jugando sería lo más lógico", consideró.

NA