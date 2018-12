Más de 120 alumnos de los parajes ya van al secundario

El Gobierno abrió las primeras 30 escuelas generativas, y trabaja para hacer lo mismo con las restantes 119.

Muchas veces olvidados, los pequeños pueblos de San Luis tienen en este 2018, "El año de los parajes", su gran reivindicación. El gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció en julio la creación de 149 escuelas secundarias generativas, de las cuales el Gobierno ya realizó la apertura de 30, a las que actualmente concurren 123 alumnos y 42 docentes. Mientras tanto, en el Ministerio de Educación no descansan y continúan los trabajos para abrir las restantes 119 escuelas. Proyectan tener en mayo del 2019 a todas las secundarias funcionando.



En los parajes se vivía un drama educativo. Los alumnos iban a la escuela hasta que egresaban del nivel primario. Al no tener estudios secundarios disponibles, los obligaba a viajar todos los días a localidades más grandes, mudarse, o simplemente, abandonar su formación.



"Nos encontramos con muchas personas con sobreedad para estudiar el secundario. Pasa que muchos chicos se van para continuar el secundario en otra localidad, pero luego vuelven porque no se acostumbran al desarraigo de la familia. En ese sentido, la gente está muy entusiasmada porque ven en esto una posibilidad de que los chicos vuelvan a los parajes para estudiar. También es un beneficio porque muchos salen muy temprano de sus hogares para ir a la escuela. Esto les cambia mucho la realidad", indicó Teresita Ibáñez, la jefa del Subprograma Educación Rural.



Luego agregó que la matrícula seguramente se va a ampliar para el año que viene, ya que estas escuelas se abrieron en octubre con el ciclo lectivo en su etapa final. Si bien el balance ya les da positivo desde los números, en el Ministerio de Educación proyectan tener una reunión con los directivos de estas 30 escuelas para estar más cerca de su situación en el día a día.



Mientras tanto trabajan para abrir las otras 119 que completarán lo anunciado por el mandatario provincial. Ibáñez afirmó: "Estamos teniendo reuniones con las autoridades de los establecimientos. Hacemos un balance muy bueno de los encuentros.

Ellos están muy predispuestos, muy contentos, por el gran cambio que implicará para los pueblos. Los directivos ya se han reunido entre ellos, para presentar los pre proyectos, que terminarán de definir con los docentes que estarán involucrados.



Para este viernes y la semana que viene tenemos pensado visitar las escuelas para ver en qué estado están y que necesitan realmente del Programa Infraestructura Escolar".



Adelantó que las próximas aperturas se darán de forma paulatina. Para lo cual esperan que en mayo, a más tardar, estén los 149 secundarios inaugurados, que podrían emplear a más de 300 docentes. Indicó también que en general abrir estas escuelas depende de pasos administrativos, pero también hay algunos casos en que los edificios requieren de una obra de infraestructura mínima, por la ductilidad que permiten las escuelas generativas.



"Abrir las escuelas secundarias generativas es encender una chispita en la ruralidad, muy importante para los progresos que pueden tener, con los chicos teniendo un título secundario. Los parajes necesitan que les den vida, y con esta iniciativa, ellos tienen la esperanza, que compartimos nosotros y el gobernador Alberto Rodríguez Saá, de que estos chicos tengan otra vida, que puedan realizarla en sus parajes, y trasladar ese aprendizaje adquirido a las familias. Es un circuito de avances que se da para todos", concluyó la jefa del Subprograma Educación Rural.

Las 30 escuelas que ya funcionan

Ministro José María Tissera - Santa Rosa del Gigante

Lorenzo Guerrero - Naranjo Esquino

Ministro Celestino Jofré - Represa del Carmen

Ministro Jacinto Pérez - Las Lagunitas

Luis Jofré - Chosmes

Luis Jofré y Meneses - Salinas del Bebedero

Maestro Rural Puntano - Daniel Donovan

Gobernador Juan Saá - Los Algarrobos Blancos

Gobernador Ricardo Rodríguez Saá - El Barrial

Juan Wenceslao Gez - El Recodo

Gobernador Alberto Arancibia Rodríguez - Los Chañares

Alvarez Condarco - Los Molles

Pablo Pizzurno - Villa Salles (Justo Daract)

Granadero Basilio Bustos - Río Quinto

Provincia de Tierra del Fuego - Las Isletas

Capitán Fausto Gavazzi - Nueva Escocia

Abraham Jofré - Coronel Alzogaray

Fray Luis Tula - Liborio Luna

Granadero Leandro Lucero - Santa Isabel

General Pedernera - La Esquina

Granadero Victoriano Concha - Cerrito Blanco

Granadero Juan Manuel Moreno - La Lomita

Granadero Dionicio Morán - Los Chañares

Granadero Marcelino Rodríguez Pizarras de - Bajo Véliz

Granadero Juan Manuel Pringles - Los Lobos

Santa Catalina de Siena - Tala Verde

Granadero Francisco Gatica - El Puesto

Fray Luis Beltrán - Casa de Los Tigres

Granadero José Martín Lucero - Rincón del Carmen

Granadero Mauricio Pérez - Puerta Colorada