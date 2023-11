En 10 años egresaron 707 alumnos de las escuelas digitales rurales

Desde 2013, egresaron 707 estudiantes del nivel secundario de las escuelas públicas digitales rurales dependientes de la Universidad de La Punta (ULP), según indicó la jefa del Programa Escuelas Públicas Digitales, Manuela Ferreyra. Este año, el número fue de 99 chicos y chicas que terminaron la secundaria, provenientes de diferentes puntos.

“El acto fue muy lindo, vinieron chicos de las 34 escuelas que están distribuidas en todo el territorio provincial a recibir sus diplomas como egresados, así que estamos muy contentas porque son familias que tienen dentro de sus integrantes a chicos y chicas que han podido finalizar el nivel secundario”, expresó Ferreyra.

El lunes, casi cien chicos recibieron sus diplomas en la sede de la ULP, donde también estuvo la secretaria académica Tatiana Olguín, la directora del Instituto Alumnos, Karina Matera, Ferreyra, familiares y amigos de los estudiantes.

“Lo establece la Ley de Educación nacional y así lo entendió nuestro Gobernador, quien decidió implementar estas escuelas para que ningún chico o chica tenga que irse de su pueblo para continuar formándose”, dijo Ferreyra.

La funcionaria especificó que la matrícula actual de estas instituciones rurales es de 592 alumnos. Los primeros egresados fueron solo cinco, en 2013.

El lunes, 99 chicas y chicos recibieron sus certificados por finalizar sus estudios de nivel secundario en las Escuelas Públicas Digitales Rurales distribuidas en toda la provincia.

“La presencia del Estado en lugares tan pequeños a veces es imprescindible porque en realidad, si no estuviera el Estado, no habría quién. Por ejemplo, La Maroma, que es un lugar muy pequeño en el sur de la provincia de San Luis, el paraje Santa Bárbara, que está sierra adentro del Departamento San Martín, son zonas donde solo está la escuela, no hay nada, no hay municipalidad, policía, nada. Los chicos en algunos casos llegan de campos aledaños y si no tendrían que irse al pueblo más cercano y eso implica migrar de su hogar”, contó Ferreyra.

Juventud. Según detallaron, los egresados tienen entre 17 y 19 años. Foto: Prensa ULP.

A su vez, precisó que no solo están en pequeños parajes, sino también en localidades como La Punilla y Estancia Grande.

La mayoría de las escuelas tienen orientación en Agro y Ambiente, excepto cinco que están orientadas a las Ciencias Naturales.

“Tiene que ver con el contexto en el cual los chicos están haciendo el secundario, que está íntimamente vinculado al medio ambiente. Los docentes se encargan de hacer la vinculación. Más allá de los contenidos obligatorios que establece la ley, también es el poder trabajar a partir de la cotidianidad y del contexto que a ellos los rodea. No es lo mismo explicar un contenido sobre algo abstracto que para ellos no es familiar que cuando lo trabajan a partir de lo que uno cotidianamente está observando todos los días sin saber la explicación científica. Genera mayor empatía y se aprende mucho más fácil el contenido”, explicó.

Agregó que incentivan a los estudiantes a continuar con sus estudios dado que tienen la posibilidad de seguir formándose de manera digital a través de la ULP.

Un buen futuro. Muchas chicas y chicos planean continuar sus estudios. Foto: Prensa ULP.

“Lo importante es no marcarles el techo a los chicos, sino siempre que sea el piso y de ahí para arriba, metafóricamente hablando. Es entender que todo se puede y que si ya lograron terminar el nivel secundario, que en algunos casos son la primera generación en su familia que lo logran, es dar un pasito más, avanzar y continuar los estudios. Esto no implica que se tengan que ir de sus lugares, de sus pueblos, de sus parajes, sino que puedan seguir con su formación viviendo en el mismo lugar gracias a la conectividad y a la provincia que está digitalizada”, remarcó.

Los egresados de este año pertenecen a las localidades de Alto Pencoso, Bagual, Balde, Batavia, Estancia Grande, Juan Llerena, La Carolina, La Florida, La Maroma, La Punilla, La Vertiente, Las Aguadas, Las Chacras, Los Cajones, Los Manantiales, Lafinur, Leandro N. Alem, Nahuel Mapa, Navia, Paso Grande, Potrerillo, Renca, Saladillo, San Gerónimo, San Pablo, Santa Bárbara, Talita, Villa Praga y Zanjitas.

“Es un orgullo para mí terminar la escuela. Estoy muy feliz y significa que puedo cumplir otra de mis metas, que es la de estudiar Contador Público. Le agradezco a mi familia por el apoyo que me ha dado”, expresó una de las egresadas de La Punilla, Magalí Fernández.

En el caso de Julieta García, de Talita, su sueño es ser veterinaria. “Todos estos años le puse mucho esfuerzo y sé lo responsable que fui. Me tocó un grupo de compañeros y docentes muy buenos”, mencionó.

Redacción/ALG