Un supermercado utilizará el blockchain en Argentina

Mucho se ha hablado del blockchain en el último tiempo, sobre todo con la aparición de las criptomonedas y su uso en la transacción financiera de manera digital. Para explicarlo brevemente es –como su nombre la indica- una cadena de bloques que están enlazados y cifrados entre sí para proteger la seguridad y privacidad. Una base de datos distribuida y segura que se puede aplicar a todo tipo de operaciones, no sólo económicas.

La base de esta tecnología es que deben existir muchos nodos (o usuarios) que verifiquen estas transacciones para validarlas, para que el bloque que corresponde a cada una quede asentado en un gran libro de cuentas. Desde el punto de vista financiero, por ejemplo, podrían existir transacciones entre personas sin necesidad de la intervención de un banco.

Actualmente podemos transferir dinero pero sí o sí con la participación de uno o más bancos; los usuarios sólo sabemos que se descuenta de una cuenta y aparece en otra, pero desconocemos el recorrido que hace. Esta tecnología se utiliza en la compra y venta de criptomonedas ya que de esta forma se puede realizar cualquier transacción sin intermediarios. La más conocida es Bitcoin pero existen muchas más: Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash y muchas más, en total se habla de entre 700 y 1000 criptos diferentes. En otra columna prometo que abordaremos este tema con mayor profundidad.

Pero como lo dije anteriormente la cuestión financiera no es la única aplicación del blockchain y cada día se le encuentran más usos. La multinacional Carrefour comenzará a utilizarla para mantener una calidad correcta en sus alimentos. IBM desde 2017 ha desarrollado Food Trust, que es un sistema que permite al usuario realizar un seguimiento de cualquier alimento, desde su elaboración hasta que llegaa la góndola de cualquier supermercado. A ellos se han unido grandes distribuidores como Wallmart y Nestlé. Carrefour se sumó a la iniciativa y comenzará a probarla en Brasil, Francia y España. Recién en 2019 planean implantarla en Argentina, claro que para esa fecha seguramente no será la única cadena de supermercados que lo haga, ya circulan nombres de otras grandes empresas que estarían planificando lo mismo.

Existen muchos casos de contaminación de alimentos comprados en supermercados, es por esto que las cadenas están analizando las mejores opciones para solucionar este inconveniente. No sólo servirá como un control interno por parte de la empresa, sino que al agregarle un código QR al producto, el consumidor también podrá acceder a toda la información referida al mismo, pudiendo corroborar que se haya cumplido con los estándares de calidad correspondiente. El blockchain es algo relativamente nuevo, algo que si bien no ha sido aplicado en muchos rubros, promete una revolución tecnológica sin igual. Tampoco existe mucha información sobre esto, ya que la mayoría de las personas lo ha escuchado nombrar (gracias a las criptomonedas) pero no sabe realmente cómo funciona. Los expertos tienen plena confianza y creen que puede simplificar muchísimo la burocracia que existe sobre todo en cuestiones financieras, inclusive algunos bancos están comenzando a incorporarlo.

Tal vez este sea el camino para solucionar muchos inconvenientes a favor del consumidor, como en este caso lo hará Carrefour, sólo el tiempo –y los usuarios- dirá si es una tecnología que va a ayudarnos a mejorar muchos procesos que hoy son tediosos e inseguros, o si se apagará como una idea más, que tuvo su momento de fama y desapareció.