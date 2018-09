Juventud: Dechat tiene a los 11 para el debut

Pedro Dechat, el entrenador de Juventud Unida Universitario, tiene la cabeza puesta en el debut de su equipo por la segunda fecha de la Zona 3 del Torneo Federal "A", que será el viernes a las 21, en el barrio cordobés de Nueva Italia, frente a Racing.

Con la ilusión renovada como en cada inicio de torneo, el de Paso de los Libres quiere un equipo protagonista. "Nuestra idea siempre es proponer, independientemente del rival que tengamos enfrente. Nosotros tenemos objetivos altos y vamos a intentar jugar de la misma manera tanto de local como de visitante", dijo Dechat y agregó que "más allá de algunos contratiempos y de algunas lesiones, hicimos una buena pretemporada, pudimos trabajar bien y con una buena cantidad de amistosos que nos permitieron progresar en los trabajos físicos y futbolísticos. Estamos muy bien y espero que en estos dos días que nos quedan de trabajo no tengamos ningún imprevisto, y podamos hacer un muy buen partido en Córdoba en nuestro debut".

De arranque no podrá contar con un jugador importante como Juan Andrés "Pini" Aguirre, que se recupera de un desgarro. Pero no todas son malas, porque recupera a su centro delantero Nicolás Gatto, que no pudo estar en el último amistoso ante Victoria. "Nicolás llega bien, hoy (por el martes) hizo fútbol en algunos trabajos tácticos, no tuvo problemas y seguramente el viernes podrá estar desde el arranque".

Teniendo en cuenta el regreso del delantero y aunque Dechat no lo confirmó, el probable equipo formaría con Matías Alasia; Gabriel Ojeda, Marcos Lamolla, Emiliano Capella, Edgardo Díaz; Nicolás López Macri, Federico Illanes, Lucas Argüello, Francisco Aman; José Michelena y Nicolás Gatto.

Hizo los deberes

Pensando en la "Academia" cordobesa, Pedro hizo los deberes, aprovechó la fecha libre y viajó a Mendoza: "Estuve en la cancha para ver a Racing, la verdad es que la cancha estaba muy mala, era muy complicado jugar. Creo de todos modos que Maipú le ganó bien el partido (2-0 con goles de Jesús Vera y Santiago Argot), pero recién ahora llegó un técnico nuevo y vamos a ver algo más o algo diferente a lo que mostró", comentó Dechat.

Racing tiene nuevo entrenador, tras la salida de Francisco Silva llegó el experimentado Ricardo Pancaldo para hacerse cargo del equipo desde el lunes pasado. El entrenador viene de un último paso por Guillermo Brown de Puerto Madryn, pero cuenta con un amplio pasado en el Federal con Sportivo Belgrano de San Francisco, Libertad, Deportivo Roca, Cipolletti de Río Negro y Atlético Paraná.

"Creo que la llegada de Pancaldo le puede dar un orden, un equilibrio diferente a este equipo con el dibujo que él prefiera. Es un entrenador que conoce bien la categoría y sabe lo que tiene que hacer", dijo Dechat y agregó: "Racing de Córdoba es un equipo al que la gente lo acompaña mucho, lo conozco bien. En Nueva Italia la cancha suele estar llena, en el torneo en el que ascendieron llevaron mucho público, veremos cómo se presenta este viernes", finalizó Dechat.

El equipo entrenará hoy y mañana en turnos matinales en el predio de calle Franco Pastore. Está previsto que viaje mañana por la noche a Córdoba para esperar por el tan ansiado debut en el torneo.

El ánimo en "El Bajo" es el mejor y los hinchas sueñan con volver a la B Nacional.